日本テレビ「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」（東京・両国国技館）が30日、午後6時30分から生放送された。チャリティーランナーを務めるSUPER EIGHT・横山裕（44）の生い立ちや本名にネットでは驚きの声があがった。

スタート地点に立ったチャリティーランナーを務める横山。子供支援マラソンに挑戦することを決めた理由が自身の子供時代にあるとして、VTRが放送された。

そのVTRで、横山は15年前に母親を亡くしており、お墓参りに訪れた場面があった。そこで「おもろい墓ですよね」とし「横山家って書いてあるのに横山がおらへん」と墓石に刻まれた名前に触れた。するとナレーションで「実は横山さんには“お父さん”と呼んだ人が3人います」とした。

スタッフが「なんで横山家にしたんですか?」と尋ねると、横山は「僕が2人目のお父さんの名字を継いだんで。僕、ホンマは横山じゃないんやろうなって説」と笑い飛ばした。また、本名は「裕」ではなく「侯隆（きみたか）」だとされ「僕の実の父、顔は全く分かってないですね」と振り返った。

横山の生い立ちや本名にネットでは「横山裕って本名じゃないんだ」「すごい苦労人だったんだ、知らなかった…」「こんな壮絶な人生やったんやな」「横山くんの生い立ちストーリーは何度みても泣いてしまう」「走る前から泣きそうになる……」と驚く声があがった。