「ここでやらなかったら、いつやるの」降格圏の横浜FC、勝負の東京V戦。伊藤翔も奮い立つ「自分たちが今後、どうなっていくのかを占うような試合だと思う」
「めちゃくちゃもったいない敗戦だった」
伊藤翔も悔やむ。８月23日に行われたJ１第27節で、横浜FCはガンバ大阪と敵地で対戦。41分にアダイウトンの得点で先制に成功するも、前半の終了間際に同点弾を献上。迎えた後半に２失点。タイムアップ直前に室井彗佑のゴールで１点差に詰め寄るも、２−３の逆転負けを喫した。
伊藤は「前半は１−０で帰ってこなければいけなかった」と振り返る。それができず「向こうに希望を与えてしまった」とも。
後半は相手の勢いに押され、飲み込まれてしまったのは事実。だからこそ伊藤は「教訓にしていかなきゃいけない」と強調する。
リーグ最多の17敗目。勝点22の横浜FCは降格圏の19位に沈む。残留のために、１つでも多くのポイントを積み上げなければならない。次節は30日に、勝点31で14位の東京ヴェルディとホームで相まみえる。伊藤は「相当なビッグマッチ」と気合を入れる。
「自分たちが今後、どうなっていくのかを占うような試合だと思う。ここでやらなかったら、いつやるのって。この８月の終わりから、９月の１か月、対戦相手も含めて、本当にこの１か月ちょっとで、自分たちの命運は決まっていくと思うんで」
９月には、アルビレックス新潟（30節）や湘南ベルマーレ（32節）と、残留を争うライバルとの対戦も控えている。再興の気運を高めるような戦いを、東京V戦で見せられるか。真価が問われる一戦になりそうだ。
取材・文●広島由寛（サッカーダイジェストWeb編集部）
