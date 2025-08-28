TOMORROW X TOGETHER¡ßRMK♡HUENINGKAI¤¬Å»¤¦¿·ºî¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ÎÌ¥ÎÏ
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤È¥Ä¥ä¤ò³ð¤¨¤ëÆüËÜÈ¯¥Ö¥é¥ó¥ÉRMK¤Î¿·ºî¡Ö¥ê¥¯¥¤¥É¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó ¥Õ¥íー¥ì¥¹¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸ ¥×¥é¥¹¡×¡£¤³¤Î½©¡¢TOMORROW X TOGETHER¤ÎHUENINGKAI¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿NYLON JAPAN¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç²Ú¤ä¤«¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÀß¥Úー¥¸¤ä¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅ¤µ¤ì¡¢º£¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÆÃÅµ¤â¡£Èþ¤·¤¤¥Ä¥äÈ©¤ÈÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÆ±»þ¤Ë³ð¤¨¤ëRMK¤Î¿·ºî¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
HUENINGKAI¤È¶¦±é¤¹¤ëÆÃÊÌ¤ÊRMK
©NYLON JAPAN
NYLON JAPAN 10·î¹æ¡Ê2025Ç¯8·î28ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢HUENINGKAI¤¬RMK¿·ºî¤òÅ»¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£NYLON.jpÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥àー¥Óー¤ä»ÈÍÑ¥³¥¹¥á¤â¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖRMK¸ÂÄê TOMORROW X TOGETHER HUENINGKAI¤µ¤ó¥á¥Ã¥»ー¥¸Æþ¤ê¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò8·î28Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÎRMK¥³ー¥Êー*¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÅ¸³«¡£¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤Ç¤¹¡£
*¥»¥ë¥Õ¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¦ÌÈÀÇÅ¹¤Ï½ü¤¯
¥ë¥Ê¥½¥ë¿·ºî♡¼«Í³¤Ë»Å¾å¤²¤ë¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯3ÉÊÌÜ¤¬9·î5ÆüÈ¯Çä
¿·ºî¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤ÎÆÃÄ§
¡ÖRMK ¥ê¥¯¥¤¥É¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó ¥Õ¥íー¥ì¥¹¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸ ¥×¥é¥¹¡×¤ÏÁ´9¿§Å¸³«¡¢30mL ³Æ6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë SPF22 PA++¡£
·Ú¤ä¤«¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤ÇÈ©¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢¸÷¤È±Æ¤òÁà¤ë¤³¤È¤ÇÎ©ÂÎÅª¤Ê¥Ä¥äÈ©¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥¢¥Ð¥¿ー¤ä¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀNa¤Ê¤ÉÈþÍÆÀ®Ê¬¡ö¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¸å¤Î¤è¤¦¤Ê¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤¬Ä¹»þ´Ö»ýÂ³¡£2025Ç¯9·î5ÆüÁ´¹ñÈ¯Çä¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÀè¹ÔÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¡ö¥·¥¢¥Ð¥¿ー¡¢¥·¥ë¥¯¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀNa¡¢¥¢¥»¥Á¥ë¥°¥ë¥³¥µ¥ß¥ó¡¢¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¡¢¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¡¢¥æ¥º²Ì¼Â¥¨¥¥¹¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸²Ì¼Â¥¨¥¥¹¡¢¥³¥éー¥²¥ó
NYLON·ÇºÜ¥³¥¹¥á¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
NYLON JAPAN 10·î¹æ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖRMK ¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥ó¥° ¥ô¥§ー¥ë ¥³¥ó¥·ー¥éー¡×¡Ê02,03¡Ë¤ä¡ÖRMK ¥·¥ë¥¯¥Õ¥£¥Ã¥È ¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñ¥¦¥Àー¡×¡¢¡ÖRMK ¥·¥ó¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È 01¡×¤Ê¤É¤â»ÈÍÑ¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¥·ー¥ó ¥ê¥Ã¥×¥«¥éー 04¡×¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿É½¾ð¤ò±é½Ð¡£HUENINGKAI¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥á¥¤¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»ïÌÌ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
RMK¤Ç³ð¤¨¤ë¡È¤â¤Ã¤È¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ëÈ©¡É
¤³¤Î½©¡¢RMK¤¬Â£¤ë¿·ºî¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¡Ö¥Õ¥íー¥ì¥¹¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸ ¥×¥é¥¹¡×¤Ï¡¢¼«Á³¤Ê¥«¥ÐーÎÏ¤È¥Ä¥ä¤ò³ð¤¨¡¢¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤âÈþ¤·¤¤È©¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
HUENINGKAI¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ä»ïÌÌ¤Ç¤ÎÆÃ½¸¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¥Ó¥åー¥Æ¥£¥é¥Ðー¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Ë¡£
RMK¤ÎºÇ¿·¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯¤Ç¡¢¼«Ê¬»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÈþÈ©¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«♡