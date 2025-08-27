¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤â¥Õ¥ê¡¼¥É¤âÇúÇä¤ì¡ª2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î¾è¤êÊª¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤òÀìÌç²È¤¬Âç²òË¶
¡Ú¥Õ¥ê¡¼¥É¡Û¡Ú¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡Û¡Ú¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡Û¡ÚSOFTAIL THUNDER 250¡Û¡ÚX-Adventure TDN-246L¡Û¡½¡½2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡¢Çä¤ì¤ËÇä¤ì¤¿¾è¤êÊª¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤À¡£ÇúÈ¯Åª¥Ò¥Ã¥È¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡ÖÍýÍ³¡×¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤«¤é¥Ð¥¤¥¯¡¢¼«Å¾¼Ö¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Çµ¯¤¤¿¶Ã°Û¤Î¥Ö¡¼¥à¤òÅ°Äì²òË¶¡ª
¡Ú»ä¤¿¤Á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª¡Û
¢£¥â¡¼¥¿¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦²¬ËÜ¹¬°ìÏº¤µ¤ó
1968Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÆüËÜ¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼Áª¹Í°Ñ°÷¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç26Âæ¤Î°¦¼Ö¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤¬SUV¤ÏÌ¤½êÍ¤Ç¡¢¥Î¥Þ¥É¤Ë¤Ï¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£
¼«Æ°¼Ö»¨»ïÊÔ½¸Ä¹¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£¥¯¥ë¥Þ¡¢¥Ð¥¤¥¯¡¢¼«Å¾¼Ö¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢¥Ð¥¹Äà¤ê¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ëÆ»³Ú¼Ô¡£
¡Ú¥Õ¥ê¡¼¥É¡Û·îÊ¿¶ÑÌó8400Âæ¡Ê¢¨¡Ë¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡É¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î3ÂåÌÜ
¥Û¥ó¥À
¥Õ¥ê¡¼¥É
262Ëü3500±ß¡Á360Ëü2500±ß
¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡É¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ï3ÂåÌÜ¤¬2024Ç¯6·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¡ÖAIR¡×¤È¥¢¥¦¥È¥É¥¢¿§¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡ÖCROSSTAR¡×¤Î2¥¿¥¤¥×¤¬Â·¤¦¡£ÆüËÜ¡¦¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2024-2025¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
SPEC¡Úe:HEV AIR EX 2WD¡Û¡üÁ´Ä¹¡ßÁ´Éý¡ßÁ´¹â¡§4310¡ß1695¡ß1755mm¡ü¼ÖÂÎ½ÅÎÌ¡§1480kg¡ü¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡§1496ccÄ¾Îó4µ¤Åû¡Ü2¥â¡¼¥¿¡¼¡ü¥¨¥ó¥¸¥óºÇ¹â½ÐÎÏ¡§78kW/6000¡Á6400rpm¡ü¥¨¥ó¥¸¥óºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§13.0kg-m/4500¡Á5000rpm¡üWLTC¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ¡§25.3km/L
¡Ú¥³¥³¤¬¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍýÍ³¡Û¥µ¥¤¥º¤â»È¤¤¾¡¼ê¤âÁö¤ê¤â¤Þ¤µ¤·¤¯¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡É
¡Ö°·¤¤¤ä¤¹¤¤¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡É¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¼ÖÆâ¶õ´Ö¤Ï½½Ê¬¤Ë¹¤¯¤Æ»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÂÔË¾¤Îe:HEV¤¬ÅëºÜ¡£ÄãÇ³Èñ¤ÇÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¿Íµ¤¤ÎÍ×°ø¤Ç¤¹¡×¡Ê¥â¡¼¥¿¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦²¬ËÜ¹¬°ìÏº¤µ¤ó¡Ë
¡Ú¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡Û500Ëü±ßÄ¶¤¨¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï·îÊ¿¶ÑÌó7500Âæ¡ª¡Ê¢¨¡Ë¡¡
¥È¥è¥¿
¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É
510Ëü±ß¡Á1065Ëü±ß
À¯³¦¡¢ºâ³¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯·ÝÇ½³¦¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¡¢ÆüËÜ¤Î¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÎÂåÌ¾»ìÅªÂ¸ºß¡£ÆÃ¤Ë¡ÖExecutive Lounge¡×¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢°ÜÆ°¶õ´Ö¤ò¤µ¤é¤Ë²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¿ô¡¹¤ÎÁõÈ÷¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯12·î¤Ë¤ÏPHEV¡Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
SPEC¡Ú¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦Z 2WD¡Û¡üÁ´Ä¹¡ßÁ´Éý¡ßÁ´¹â¡§4995¡ß1850¡ß1935mm¡ü¼ÖÂÎ½ÅÎÌ¡§2160kg¡ü¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡§2487ccÄ¾Îó4µ¤Åû¡Ü¥â¡¼¥¿¡¼¡ü¥¨¥ó¥¸¥óºÇ¹â½ÐÎÏ¡§140kW/6000rpm¡ü¥¨¥ó¥¸¥óºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§24.1kg-m/4300¡Á4500rpm¡üWLTC¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ¡§17.7km/L
¡Ú¥³¥³¤¬¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍýÍ³¡ÛºòÇ¯¤Ï¤Ê¤ó¤È¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¡£500Ëü±ßÂæ¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¤¬¿Íµ¤
¡Ö¹â²Á¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Çä¤ì¹Ô¤¤Ç¶Ã¤¡£Áö¤ê¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢Ëü¿Í¸þ¤±¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤Î¤ßÀßÄê¤Î¤¢¤ë¥¬¥½¥ê¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ç½¼¼ÂÁõÈ÷¤Î¥ß¥É¥ë¥°¥ì¡¼¥É¤¬Çä¤ì¶Ú¤Ç¤¹¡×¡Ê¥â¡¼¥¿¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦²¬ËÜ¹¬°ìÏº¤µ¤ó¡Ë
¡Ú¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡ÛÂÐÁ°Ç¯Èæ300¡óÄ¶¤¨¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿·î¤â¡ª¡Ê¢¨¡Ë
¥Þ¥Ä¥À
¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼
289Ëü8500±ß¡Á430Ëü8700±ß
1989Ç¯¤Ë½éÂå¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢2¥·¡¼¥¿¡¼¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤Î¡È¥á¡¼¥È¥ë¸¶´ï¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ëÆ±¼Ö¡£2016Ç¯4·î¤Ë¤ÏÎß·×À¸»ºÂæ¿ô¤¬100ËüÂæ¤ËÃ£¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏÃÂÀ¸¤«¤é35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤âÅÐ¾ì¡£
SPEC¡ÚS¡Û¡üÁ´Ä¹¡ßÁ´Éý¡ßÁ´¹â¡§3915¡ß1735¡ß1235mm¡ü¼ÖÂÎ½ÅÎÌ¡§1010kg¡ü¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡§1496ccÄ¾Îó4µ¤Åû¡üºÇ¹â½ÐÎÏ¡§100kW/7000rpm¡üºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§15.5kg-m/4500rpm¡üWLTC¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ¡§16.8km/L
¡Ú¥³¥³¤¬¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍýÍ³¡Û¥Þ¥Ä¥À¼Ö¤Ç°ìÈÖÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë!? 4·î¤¬223.8¡ó¤Ç5·î¤Ï308.6¡ó¡ª
¡ÖÅÐ¾ì¤«¤é»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î²ÁÃÍ¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¤«¤é¡£ÆÃ¤ËÄ¾¶á¤Ï35¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤ÎÇ¼¼Ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÂÐÁ°Ç¯Èæ¤ÇÂçÉýÁý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×(¥â¡¼¥¿¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦²¬ËÜ¹¬°ìÏº¤µ¤ó¡Ë
¡ÚSOFTAIL THUNDER 250¡Û¼Ö¸¡ÉÔÍ×¤Ç¼ê·Ú¤Ë¾è¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥«¥¹¥¿¥à¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¿Íµ¤
¥µ¥ó¥À¡¼¥â¡¼¥¿¡¼ ¥µ¥¤¥¯¥ë¥º
SOFTAIL THUNDER 250
99Ëü6000±ß
ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Î¥Ó¥ë¥À¡¼¤Ë¤è¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥Ð¥¤¥¯¡£¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¤ä¥ê¥¸¥Ã¥ÉÉ÷¤Î¥½¥Õ¥Æ¥¤¥ë¥Õ¥ì¡¼¥à¤¬½¨°ï¤À¡£¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¥ê¥¢¥µ¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢²÷Å¬¤Ê¥é¥¤¥É´¶¤ò¼Â¸½¡£ÂÉÕ¤¤ÎÎÉ¤¤¥·¡¼¥È¹â¤Ï650mm¡£
SPEC¡üÁ´Ä¹¡ßÁ´Éý¡ßÁ´¹â¡§2240¡ß750¡ß980Ð¡ü¼ÖÂÎ½ÅÎÌ¡§181Ô¡ü¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡§249ccV¥¿¥¤¥×2¥·¥ê¥ó¥À¡¼¡üºÇ¹â½ÐÎÏ¡§13kW/8000rpm¡üºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§1.9Ô-m/6000rpm
¢«
¡Ú¥³¥³¤¬¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍýÍ³¡Û¥«¥¹¥¿¥àÉÔÍ×¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡ª
¡Ö¼Ö¸¡ÉÔÍ×¤Î250cc¤Ï°Ý»ýÈñ¤¬¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¡¢¡È¥ª¥È¥³¡É¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤ÃæÇ¯¥ê¥¿¡¼¥ó¥Ð¥¤¥«¡¼¤¿¤Á¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¼Ö¤Î¾õÂÖ¤ÇÆ´¤ì¤Î¥Ü¥Ð¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡×¡Ê¾è¤êÊª¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÊÂÌÚÀ¯¹§¤µ¤ó¡Ë
¡ÚX-Adventure TDN-246L¡Û¹Ó¤ì¤¿Ï©ÌÌ¤Ç¤â°Â¿´¤ÎÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤Ï´°Çä¤·¤¿¥«¥é¡¼¤â¡ª
¥Ú¥ë¥Æ¥Ã¥¯
X-Adventure TDN-246L
12Ëü9800±ß
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë20¥¤¥ó¥Á¤Î¾®·Â¥Ð¥¤¥¯¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¡¢µÞºä¤ä°Ï©¤Ç¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥·¥¹¥È¤Ï¶¯¡¿É¸½à¡¿¥¨¥³¤Î3¥â¡¼¥É¤È¤Ê¤ê¡¢£±²ó¤Î½¼ÅÅ¤ÇºÇÂç57km¤ÎÁö¹Ô¤¬²ÄÇ½¡£
SPEC¡üÁ´Ä¹¡ßÁ´Éý¡§1670¡ß570mm¡ü¼ÖÂÎ½ÅÎÌ¡§Ìó23kg¡ü¥µ¥É¥ë¹â¤µ¡§765¡Á950mm¡ü¥®¥¢¡§³°Áõ6ÃÊ¡ü¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¡§36V8.5Ah¡üÁö¹Ô²ÄÇ½µ÷Î¥¡§Ìó60km¡Ê¥¨¥³¥â¡¼¥É»þ¡Ë¡ü¥¿¥¤¥ä¡§20¡ß2.6¥¤¥ó¥Á
¡Ú¥³¥³¤¬¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍýÍ³¡Û¼ê¤Î½Ð¤·¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ÈÉð¹ü¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÃË¤òÍ¶ÏÇ¡ª
¡ÖÅÅ¥¢¥·¼«Å¾¼Ö¤ÏÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¡£¤·¤«¤·¡¢ÃËÀ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ï¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¹â³Û¤Ê¤³¤È¤â¡£¤³¤ÎTDN-246L¤Ï¼ê¤Î½Ð¤·¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ÈÉð¹ü¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃË¤Î¼ñÌ£»þ´Ö¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê¾è¤êÊª¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÊÂÌÚÀ¯¹§¤µ¤ó¡Ë
