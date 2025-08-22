【ポケモンカード】ホビーステーションが人気の3商品を抽選販売！応募は《23日まで》

トレーディングカードゲームを扱う「ホビーステーション」は、人気のポケモンカードゲームの抽選販売を実施しています。

2025年8月21日12時から23日23時59分までは、複数の再販商品の応募を受け付けています。

対象は「ロケット団の栄光」「メガブレイブ」「メガシンフォニア」

抽選の対象商品を紹介します。

（1）ポケモンカードゲーム 拡張パック 「ロケット団の栄光」

（2）ポケモンカードゲームMEGA 拡張パック「メガブレイブ」「メガシンフォニア」

いずれもBOXでの販売で、1BOX・5400円です。

抽選は、電子チケットサービス「Livepocket」を通して実施されます。応募にあたって、Livepocketへの会員登録（無料）が必要です。

通販ではありません。応募時に購入店舗を1店舗選択する必要があります。対象店舗は首都圏を中心に、関西圏、仙台などにもあります。

当選発表は8月29日、購入期間は9月1日から7日までです。

当選した場合、「ロケット団の栄光」は2BOXまで、「メガブレイブ」「メガシンフォニア」は各1BOXまで購入できます。

（1）「ロケット団の栄光」、（2）「メガブレイブ」「メガシンフォニア」は応募フォームが異なります。

商品販売時に、マイページで発行される2次元バーコードによる当選確認を行います。また、公的な本人確認書類（免許証、学生証、パスポートなど）の提示が必要です。

欲しい人は期間内の応募を忘れずに。人気のポケモンカードをゲットするチャンスですよ。

＜参考＞

ホビーステーション「ポケモンカードゲーム 拡張パック ロケット団の栄光（再販）」抽選販売（Livepocket）

ホビーステーション「ポケモンカードゲームMEGA 拡張パック メガブレイブ・メガシンフォニア（再販）」抽選販売（Livepocket）



（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）