【ポケモンカード】ホビーステーションが人気の3商品を抽選販売！応募は《23日まで》
トレーディングカードゲームを扱う「ホビーステーション」は、人気のポケモンカードゲームの抽選販売を実施しています。
2025年8月21日12時から23日23時59分までは、複数の再販商品の応募を受け付けています。
対象は「ロケット団の栄光」「メガブレイブ」「メガシンフォニア」
抽選の対象商品を紹介します。
（1）ポケモンカードゲーム 拡張パック 「ロケット団の栄光」
（2）ポケモンカードゲームMEGA 拡張パック「メガブレイブ」「メガシンフォニア」
いずれもBOXでの販売で、1BOX・5400円です。
抽選は、電子チケットサービス「Livepocket」を通して実施されます。応募にあたって、Livepocketへの会員登録（無料）が必要です。
通販ではありません。応募時に購入店舗を1店舗選択する必要があります。対象店舗は首都圏を中心に、関西圏、仙台などにもあります。
当選発表は8月29日、購入期間は9月1日から7日までです。
当選した場合、「ロケット団の栄光」は2BOXまで、「メガブレイブ」「メガシンフォニア」は各1BOXまで購入できます。
（1）「ロケット団の栄光」、（2）「メガブレイブ」「メガシンフォニア」は応募フォームが異なります。
商品販売時に、マイページで発行される2次元バーコードによる当選確認を行います。また、公的な本人確認書類（免許証、学生証、パスポートなど）の提示が必要です。
欲しい人は期間内の応募を忘れずに。人気のポケモンカードをゲットするチャンスですよ。
＜参考＞
ホビーステーション「ポケモンカードゲーム 拡張パック ロケット団の栄光（再販）」抽選販売（Livepocket）
ホビーステーション「ポケモンカードゲームMEGA 拡張パック メガブレイブ・メガシンフォニア（再販）」抽選販売（Livepocket）
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）