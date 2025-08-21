『トイ・ストーリー5』来年夏公開へ、コンセプトアート公開 第1作の30周年記念上映も決定【詳細】
ディズニー＆ピクサーのアニメーション映画『トイ・ストーリー』が30周年を迎え、全国で1週間限定記念上映（9月12日〜18日）が決定した。あわせて、シリーズ最新作『トイ・ストーリー5』が、2026年夏に日本公開されることが決まった。
おもちゃと人の絆をドラマティックに描いた『トイ・ストーリー』シリーズ。1995年にアメリカで公開された第1作は、世界初の長編フルCGデジタルアニメーションとして、世界の観客を驚かせた。さらに、独創的な世界、ウッディ、バズ・ライトイヤーなどの魅力的なキャラクター、そして感動的なストーリーが、愛され続けている。
30周年記念上映にあたり、特別ビジュアルが公開。全国の劇場では、同ビジュアルと、『トイ・ストーリー5』のコンセプトアートが4枚1セットになったポストカードが入場者にプレゼントされる。
そして、期待が膨らむ『トイ・ストーリー5』の公開時期が明らかになった。ピート・ドクター氏（ピクサー・アニメーション・スタジオ チーフ・クリエイティブ・オフィサー）は「30年前、『トイ・ストーリー』は初めてピクサーの存在を（世界に）知らしめてくれました。そして僕たちはまたその世界に戻ることに興奮を感じています。ウッディたちは『トイ・ストーリー5』でどんなことをするのでしょう？きっと驚くと思います。監督、脚本を手がけるのは、アンドリュー・スタントンです。僕とアンドリューは同じ頃ピクサーに入社し、『トイ・ストーリー』を一緒に作りました。そして僕たちは今も変わらず友達です。彼はトイ・ストーリーのすべての映画で脚本を書いている天才です！」と予告。
監督・脚本を担当するアンドリュー・スタントン氏は「トイ・ストーリーは僕にとって特別な存在です。シリーズを通して“おもちゃは子供たちのためにあるものだ”ということを語ってきました。ですが、『トイ・ストーリー5』で、おもちゃたちはとても大変な状況に直面することになります。今の子供たちは電子機器（タブレット）に夢中。おもちゃはかないません。テクノロジーがどこにでもある今の時代、おもちゃには、携帯、タブレットなど、強力なライバルがいるのです」と説明する。
バズ・ライトイヤー役のティム・アレンは、海外インタビューを通じて、前作『トイ・ストーリー4』のラストに触れ、「“無限の彼方へ、さあ行くぞ”でウッディとお別れしたあとに、まだ続編が必要なのか？と、私自信も最初は続編に消極的でした。だけど『トイ・ストーリー5』では戻って来るべき正当な理由があるんです」と語り、「彼ら（ピクサー）がやっている事は本当に驚くべきことです。とてもちゃんとしていて、すごくクールな展開になっていますよ」と自信をのぞかせている。
■『トイ・ストーリー』30周年記念上映 9月12日（金）〜1週間限定劇場公開
世界初の長編CGアニメーションとして世代を越えて愛され続ける『トイ・ストーリー』が、US公開から30周年を記念して1週間限定で映画館に帰ってくる！カウボーイ人形のウッディはアンディの一番のお気に入り。だが最新式のおもちゃバズ・ライトイヤーに、その座が脅かされ…。予測不可能な大冒険を通して、次第に深まるウッディとバズの友情の絆。2026年夏公開の『トイ・ストーリー5』を観る前に、黄金コンビ誕生のシリーズ第1作を映画館で！
＜先着＞入場者プレゼント
内容：『トイ・ストーリー』30周年記念ビジュアル＆『トイ・ストーリー5』特製ポストカードセット
配布期間：9月12日（金）より配布開始
※映画を鑑賞された1名様につき１セット（4枚1セット）プレゼント
※上映劇場（一部劇場を除く）のみ入手可能
※本特典は非売品
※本特典はなくなり次第配布終了
■『トイ・ストーリー5』 2026年夏、全国劇場公開
監督：アンドリュー・スタントン
共同監督：マッケナ・ハリス
製作：ジェシカ・チョイ
全米公開日：2026年6月19日
日本公開：2026年夏
配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン
