今回は、夫が家族より女友達を優先したエピソードを紹介します。「どうせヒマだしさ」「私は夫と3歳の娘と暮らしていますが、夫が大学時代の女友達によく会っているのが引っかかっています。また夫は週末に家から出たがらず、私と娘と夫の3人で出かけようとしても、夫は拒むんです。『せっかくの週末なのに……』とモヤモヤします。この前の週末も、家族で公園に行こうとしたら夫はやっぱり拒否。そこで娘と公園に行き、帰宅したの