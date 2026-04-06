「自分用に購入したいという大人からの声が相次いでいます」と、子ども向けの「ソーイングセット」に注目が集まっています。【写真】平成女子が使っていたソーイングセット、やはり令和と違う！？大阪・船場の手芸用品卸売会社「日本紐釦（にほんちゅうこう）貿易株式会社」に、なぜ、どのように人気なのか取材しました。最近、入学用ソーイングセットに「子どもしか買えないのでしょうか？」という問い合わせが次々と届くように。