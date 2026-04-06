敵地ナショナルズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が試合前、ダグアウトで見せたある行動に反響が広がっている。飾らない性格が垣間見えた場面に、海外から賛辞が相次いだ。注目を浴びたのは3日（日本時間4日）の試合前、ダグアウトで目撃された振る舞いだった。ベンチに腰かけた大谷。右すねに防具をつけようと動いた瞬間、横に置いてあった紙コップが倒れ、中身がこぼれた。大谷は仰天し立ち上がった後、地面にこぼれ