家族が集まる連休は、本来は楽しみな時間のはずです。とりわけ孫の帰省は喜びも大きい一方で、滞在が長期化すると高齢世帯の家計や生活リズムに負担が生じることがあります。総務省統計局『家計調査報告〔家計収支編〕2025年（令和7年）平均結果の概要』によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯は可処分所得が月22.1万円に対し、消費支出は26.4万円と平均的に赤字です。そこに臨時の支出が重なれば、負担は想像以上に大きくなりま