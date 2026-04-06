ファンサ中に柵倒れファン負傷…対応を批判された韓国アイドルにケガした本人がコメントスポーツソウル日本版

SUPER JUNIOR公演で柵倒壊、リョウクの献身を負傷者が証言「非難しないで」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 5日、SUPER JUNIORの20周年コンサートで柵が倒れる事故が発生した
  • 事故直後のメンバー・リョウクの対応が明らかになり、雰囲気が一変
  • 病院へ搬送される際も同行してくれたと台湾人のファンは明かした
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