北朝鮮は5年ぶりの朝鮮労働党大会、7年ぶりの最高人民会議代議員（国会議員）選挙と同会議を終え、党・政府・軍・国会に至る新たな陣容を固めた。金正恩氏も党総書記と国家元首にあたる国務委員長に再選された。そんななか、西側メディアが「キム・ジュエ」と呼ぶ正恩氏の娘も、国際女性デーの記念公演の観覧（3月8日）、駆逐艦のミサイル発射試験のリモート視察（3月10日）、平壌セッピョル通りの植樹（3月14日）などで活発に活