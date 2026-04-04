Image: Queensland Government 2023年5月7日の記事を編集して再掲載しています。地球上には既知のものだけで約175万種の生物がいるそうです。まだ知られていない生物も合わせると、500万〜3,000万種はいるのではという説もあるほど、多様です。近年も新しい種や行動などが続々と観測されています。ピックアップしてご紹介します。＜目次＞● 輪になって前転するヘビ● ポケモンな名前が