ドジャース大谷翔平投手（３１）は５日（日本時間６日）に敵地ワシントンでのナショナルズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３回に２試合ぶりの一発となる２号ソロを放った。敵地ナショナルズ・パークがどよめいたのは、３回一死無走者だった。マウンドは２０２３年から３年間巨人でプレーした左腕グリフィンだ。カウント２―１からの４球目、真ん中やや低めの８８・８マイル（約１４２・９キロ）のカットボールを豪快に振り