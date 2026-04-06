生活に欠かせないトイレットペーパーですが、値上げで年々高くなっています。「シングル」と「ダブル」 結局、どっちがお得なのでしょうか。【写真を見る】地域別トイレットペーパーのシェア割合圧倒的「ダブル派」の地域は？トイレットペーパー「シングル」「ダブル」どっち派?山形純菜キャスター:トイレットペーパーには、人それぞれこだわりがあるようです。▼シングル枚数:1枚紙質:丈夫で破れにくい長さ:55m▼ダブル枚