「もうダメかもしれない」――その言葉が、現実になろうとしていた。【画像】レスラーからステーキ店経営者に転身した「ミスターデンジャー」の松永光弘氏行列が絶えなかった有名ステーキ店から、ある日を境に客が“消滅”した。売上は過去最悪を更新。原因は不況でも、味の低下でもない。日本中が知る“ある訃報”が、街から人を消し去ったのだ。2020年3月30日。外食産業の空気が一変したその日、現場では何が起きていたのか