社内結婚した夫が派遣社員の女性と不倫？今回は、そんな夫が職場で自滅したエピソードをご紹介します。派遣社員の女性と…「社内恋愛で結婚しました。結婚後も、私と夫は同じ職場で働き続けていました。ある日、派遣の女性社員が入社したのですが、いつしかその派遣社員と夫が不倫関係になっていたようで……。事実を知った後も、私は夫と不倫相手と一緒に働き続けました。メンタルはボロボロで、もう辞めようかと思うほど……。