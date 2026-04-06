首都圏のスーパーの勢力図が大きく変わります。ディスカウント大手「ドン・キホーテ」を運営するPPIHは、中堅スーパーの「オリンピック」を買収すると発表しました。【写真を見る】ドンキ運営会社PPIHが老舗スーパーオリンピックを買収へ新業態「ロビン・フッド」戦略を加速へ首都圏スーパー競争が激化業績低迷で赤字の「オリンピック」 ドンキ運営会社が買収ドン・キホーテを展開するPPIHは、今年7月に、スーパーの「オリンピ