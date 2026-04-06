イラン首都テヘランで、攻撃後に立ち上る煙＝6日（ソーシャルメディアの動画から、ロイター＝共同）【ワシントン、イスタンブール共同】ロイター通信は6日、米イランが仲介国から2段階の和平の提案を受け取ったと報じた。イラン高官は「検討中」としたが「一時停戦と引き換えにホルムズ海峡を開放することはない」と強調した。イラン側は徹底抗戦の構えを崩しておらず、合意の早期実現は難しい見通し。一方、イスラエルのカッ