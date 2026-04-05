兵庫県新温泉町で、日本海の春の味覚、ホタルイカを味わうイベントが開かれました。 国内でも屈指のホタルイカの水揚げを誇る新温泉町の浜坂漁港では「ほたるいか祭り」が開かれました。 中でも注目を集めたのが「わんこそば」ならぬ「わんこホタルイカ選手権」。 制限時間の２分以内に１０匹のホタルイカが入った茶碗を何杯食べられるかを競うもので、８歳から５８歳までの男女１２人が挑戦しました。 ２分と短い時