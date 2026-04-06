アメリカのトランプ大統領は、ホルムズ海峡の開放をめぐるイランとの交渉期限について、当初予定からさらに1日延期し、日本時間8日午前にしたとアメリカメディアなどが伝えました。一方、イランはホルムズ海峡をめぐるアメリカの要求には応じない構えです。イランの革命防衛隊は5日、「特にアメリカとイスラエルにとって、ホルムズ海峡が、かつての状態に戻ることは決してない」と投稿、ホルムズ海峡をめぐるアメリカの要求に応じ