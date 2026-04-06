今回は、娘のバレエを勝手に辞めさせた夫に、離婚を言い渡したエピソードを紹介します。お金に余裕がないのに、高級車を買った夫…「浪費癖があり自分勝手な夫に、うんざりしていた私。うちは決して裕福ではないのに、夫は私に何の相談もなく、高価な買い物をしてしまうんです。そしてある日、高級車のパンフレットを見せてきて、『この車がどうしても欲しい』と言ってきました。でもうちには3年前に買った車がありますし、普段通