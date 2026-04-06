「狂ったやつらめ（crazy bastards）、いまいましいホルムズ海峡を今すぐ開放しろ。さもなければ地獄を見ることになる」ドナルド・トランプ米国大統領が5日（現地時間）、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」を通じて「火曜日はイランにおいて『発電所の日』であり『橋の日』になるだろう」と超強硬メッセージを出し、緊張が再び高まっている。また別の投稿では「月曜日午後1時（日本時間7日午前2時）に軍関係者らと記者会見を開