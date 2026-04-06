OBSラジオ番組「加藤秀樹が語る、日本の未来構想」で、構想日本の加藤代表が、中東情勢の悪化に伴う石油不足の懸念と、私たちの生活に直結するエネルギー問題について語った。 【写真を見る】石油不足で「プラスチック製品」消える？ ガソリン補助金より先にやるべき“令和の節約運動” ガソリンだけではない「石油依存」の現実  イランからイエメンへと戦火が広がるなど中東情勢が緊迫化し、事態収束の兆しが見えな