ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事は、4月4日から、イタリアを代表する名門生地メーカー・REDA社の素材を採用した「REDA（レダ） リッケンバッカージャケット」を、全国のはるやま店舗（一部店舗を除く）で発売した。同商品は、厳選されたSUPER120's（Super120'Sとは、スーツ生地に使用される原毛の細さ（繊度）を示す国際基準で17.5μであることを指す）ウールにリネンをブレンドすることで、最高級の肌