全国各地の駅を巡る人気ゲーム「桃太郎電鉄（桃鉄）」の新作で、香川県の「多度津駅」（多度津町）を誤って瀬戸大橋のそばに載せたとして、制作会社のコナミデジタルエンタテインメント（東京都）が修正したことがわかった。「瀬戸大橋の玄関口」をうたう宇多津町は「ミス」への懸念を表明していた。（植村卓司）新作は昨年１１月発売の「桃太郎電鉄２〜あなたの町もきっとある〜」。当時、「丸亀駅」の東側に多度津駅を配し、