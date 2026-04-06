今季のメジャー観戦の楽しみは「新たな日本人対決」だ。4月6日（日本時間7日）からのドジャースvsブルージェイズの3連戦では、二刀流復活の大谷翔平（31）と今季から渡米した岡本和真（29）の直接対決が期待される。そしてさらに楽しみなのが、大谷と日本球界の最年少三冠王の"初顔合わせ"だ。【写真】真美子さんのいるスイートルームに向かって手を挙げる大谷翔平。他、大谷ファミリーが搭乗したプライベートジェットの内装など