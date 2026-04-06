6日から全国で放送が開始される、アルバイト求人サイト「ギガバイト」の新CMに、俳優の本田翼（33）が登場した。【映像】数々のバイトの“制服姿”で歌って踊る本田翼新CMでは、本田がキャッチーな歌を歌いながら、居酒屋のスタッフや警備員などの姿で次々と登場し、かわいらしいダンスを披露している。インタビューでは、CMにちなみ、挑戦してみたいアルバイトについて聞かれた本田は次のように明かした。本田「私は水族館