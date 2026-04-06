韓国の人気配信者の行動が、波紋を広げている。同僚配信者に暴行を加え、さらに室内で喫煙する様子がそのまま配信され、衝撃を与えた。【画像】韓国タレント、生配信中に“女性暴行”の瞬間配信者のボムプリカ（本名キム・ドンボム）は4月5日夜から6日未明にかけて、ある飲食店で飲酒を伴うライブ配信を行っていた。配信ではボムプリカが女性配信者の髪をつかんで振り回し、首や頭部を殴る様子が確認され、物議を醸している。さら