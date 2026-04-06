ホルムズ海峡を開放しなければ発電所や橋を攻撃するというトランプ大統領の警告に、イランは「必ず報復する」などと反発しています。【映像】イランのミサイル攻撃の様子（実際の映像）イラン外務省のバガイ報道官は5日、トランプ大統領の警告を念頭に「これらの脅迫は犯罪的な思考の表れだ」「そのような攻撃には必ず報復するだろう」と述べました。「何らかの形でアメリカと関係したり侵略行為に加担したりするインフラを標