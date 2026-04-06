家計整理に知っておきたい「教育費」と「住居費」を見直そう！【画像で確認】減らしにくい「教育費」と「住居費」はどう見直す？ポイントをチェック！子どもの教育費や住居費は、「簡単には減らせなさそう…」と思っている人も多いのではないでしょうか。家計の中でも大きな支出ですが、必要なところとそうでないところを見極めれば、無理なく整えることができるのだそう。新年度のタイミングに、教育費と住居費のバランスを改めて