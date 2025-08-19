この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『退職代行に関する疑問』合計30個の質問に答えます
で、退職代行モームリの谷本代表が登場。浜田広報と共に、現場でしか知り得ないリアルな声が明かされた。

Xのスペース配信にて寄せられた様々な疑問の声に対して、退職代行モームリに関するあらゆる疑問を徹底的に語り尽くした。
印象に残った退職理由には「パリオリンピックを見に行くため」や「社内で不倫がバレた」があった。
「退職代行を使うことが転職先に及ぼす影響はほとんどない。」と利用者が安心できるようなメッセージもあった。

動画の終盤では「今日1日で永遠に喋りっぱなしだった」「グダグダをファンコンテンツとして発信していきたい」と笑いを交えつつ、視聴者やサービス利用者への感謝の念で締めくくられた。

YouTubeの動画内容

01:40

?地域による特徴
02:23

?論外な依頼内容
03:36

?モームリの綺麗なお姉さんについて
04:04

?会社のお荷物な人はどうなるか
05:24

?浜田さんの趣味
05:44

?社長が一番大変だった仕事
07:15

?利用者の傾向
08:23

?とんでもない退職理由
09:24

?取材は社長が営業したか
10:55

?社長が前職の時身体を鍛えていたか
11:54

?モームリの株の返礼品はあるか
12:19

?転職回数が多いと転職しにくいか
14:20

?今後やってみたい事業
19:58

?社長はタレントデビューするか
20:42

?入社前後相違での退職はよくないか
21:12

?退職代行を使うと印象が悪くなるか
24:40

?会社と連絡が取れない時の対応方法
25:20

?意外な土地からの依頼はあるか
26:40

?労基や訴訟に関わる依頼はどう対応するか
28:05

?大学生に講義した話
29:02

?居酒屋モームリの出店予定地
30:44

?会社側担当者からキレられた事案について
31:31

?代行をリピートする人はいるか
32:22

?友人の紹介でモームリに入社できるか
33:57

?自分（社長/社員）が辞めたい時どうするか
35:44

?アイドルからの依頼はあるか
36:40

?休職中に有給消化できるか
37:20

?転職先に影響は出るのか

