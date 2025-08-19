この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

退職代行モームリがXスペース配信でリアルな声を公開

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『退職代行に関する疑問』合計30個の質問に答えます

で、退職代行モームリの谷本代表が登場。浜田広報と共に、現場でしか知り得ないリアルな声が明かされた。



Xのスペース配信にて寄せられた様々な疑問の声に対して、退職代行モームリに関するあらゆる疑問を徹底的に語り尽くした。

印象に残った退職理由には「パリオリンピックを見に行くため」や「社内で不倫がバレた」があった。

「退職代行を使うことが転職先に及ぼす影響はほとんどない。」と利用者が安心できるようなメッセージもあった。



動画の終盤では「今日1日で永遠に喋りっぱなしだった」「グダグダをファンコンテンツとして発信していきたい」と笑いを交えつつ、視聴者やサービス利用者への感謝の念で締めくくられた。