ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï²øÊª¡¢Åê¤²¤Æ¤ÏÅ·ºÍ¤À¤Ã¤¿ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆ¡¡Âçºå¶Í°þ»þÂå¤ÎÂç¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡15Æü¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆ¤ÇºÇ¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÈÊ¢·Ý¡É¤À¡£ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î¤³¤È¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦10Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¤³¤È¡£¡Ö¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡×¤È¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ò¿þ¤òÆÍÁ³¤Þ¤¯¤Ã¤ÆÊ¢¤ò½Ð¤·¡¢ÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤À¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÁ³¤È¤·¤¿Ê¢²ó¤ê¤¬¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤Âç¤¤µ¤ËËÄ¤é¤à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Åö»þ1¥á¡¼¥È¥ë84¡¢95¥¥í¤Û¤É¤ÎÂÎ¤¬¡¢150¥¥í¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤°¤é¤¤¤ÎÊ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿Í´Ö¤Î¤ªÊ¢¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¥«¥¨¥ë¤Ç¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤¢Á³¤È¤·¤Ê¤¬¤éÊÌ¤Î¹Í¤¨¤¬Í¯¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¡¢°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤ËÂÎ¤òÁà¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢ÃæÅÄ¤Ï¥À¥ó¥¹¤â¤¦¤Þ¤¤¡£Æ°¤¤¬¤È¤Æ¤â½À¤é¤«¤¤¡£¥ê¥º¥à´¶¤âÈ´·²¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢²Î¤â¤È¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¤¡£»×¤¦¤è¤¦¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤é¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤ÎÇË²õÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤Î¤À¤È³Î¿®¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¶Í°þ¹â»þÂå¤â¡¢¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²øÊª¡×¤Ç¤¢¤ê¡ÖÅ·ºÍ¡×¤À¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡Ö²øÊª¡×¡£¹â¹»2Ç¯½©¤Î¶áµ¦Âç²ñ¤ÇÊü¤Ã¤¿¿äÄê160¥á¡¼¥È¥ëÃÆ¤Ï¸ì¤êÁð¡£·å³°¤ì¤ÎÎÏ¤Ç¤³¤¹¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ç¤âºô¤ò±Û¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼ó¤ò¤Ò¤Í¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ù¡¼¥¹¤ò°ì¼þ¤¹¤ë»Ñ¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ï¡ÖÅ·ºÍ¡×¡£1Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç140¥¥íÂæ¤òÏ¢È¯¤·¤¿¹äÂ®µå¤À¤±¤¬Éð´ï¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÑ²½µå¤â´ïÍÑ¤ËÁà¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤µ¤Ð¤¤¬È´·²¡£¹âÂ®¤Î¤±¤óÀ©µå¤Ç¡¢Áö¼Ô¤ò»É¤·¤¿¾ìÌÌ¤ò²¿ÅÙ¤â¸«¤¿¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤â¤Û¤ì¤Ü¤ì¤¹¤ë¤Û¤É¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡£ºß³ØÃæ¤Ë±¦Éª¤òÄË¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥×¥í¤Ç¤É¤ó¤ÊÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÂÇÅÀ²¦¤ò3ÅÙ¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èº£¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î4Ç¯¡¢»ä¤Ïºå¿ÀÃ´Åöµ¼Ô¤È¤·¤ÆÃæÅÄ¤ÈÀÜ¤·¤¿¡£10Ç¯¶á¤¯´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ü´Ö¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¹»»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤°¦ÕÈ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£µð¿Í¤ËºßÀÒ¤·¤¿22Ç¯¤ÏÅö»þ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à²þÂ¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢ÃæÆü°ÜÀÒ¸å¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÇ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯¤Ç¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£³èÌö¤·¤Æ¤Þ¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¹øÄË¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ±¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ã´Åöµ¼Ô¤È¤·¤ÆÃæÅÄ¤ò¼èºà¤·¤¿Âçºå¶Í°þ»þÂå¤ÎÇ®¶¸¤ò²û¤«¤·¤¯´¶¤¸¤ë¡£¹â¹»3Ç¯»þ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë87ËÜ¤Þ¤Ç¿¤Ð¤¹¹â¹»ÄÌ»»ËÜÎÝÂÇ¤òÄÉ¤¤¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£Ëè½µËö¤Î»î¹ç¤Ë¥Ú¥ó¤â¥Æ¥ì¥Ó¤â¥«¥á¥é¤âÂçµó²¡¤·´ó¤»¤¿¡£¤¿¤«¤¬Îý½¬»î¹ç¤Ë¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±¹»ÌîµåÉô¤ÎÍÍ§ÌÐ»ËÉôÄ¹¤Ï¡Ö°ìÈÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÅÄ¤Î»þ¤ä¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Åö»þ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÊª¸ì¤ë¡£DeNAÆ£Ï²¤òÍÊ¤·¤Æ½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤ò¤·¤¿12Ç¯¤¬Èæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢°ÛÍÍ¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¤«¡£¥¢¥¤¥É¥ëÉ÷¤ËÁû¤¬¤ì¤¿¹â¹»µå»ù¤Ï²áµî¤Ë²¿¿Í¤â¤¤¤¿¤¬¡¢ÃæÅÄ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µ¬³Ê³°¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Ë¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ÈÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤¬Ì´¤ò¸«¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃæÅÄµé¤Î¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¹â¹»µå»ù¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êºå¿ÀÃ´Åö¡¦ÁÒÀ¤¸Å¡¡ÍÎÊ¿¡Ë