ニューカッスルの指揮官エディ・ハウはスウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクについて言及した。英『Sky Sports』が報じている。



昨シーズン、プレミアリーグ34試合で23ゴール6アシストをマークし、CL出場権獲得に大きく貢献したイサクだが、今夏の移籍を強行しようとしており、チームに合流していない。同選手はチームを離れてトレーニングを行っているようでアストン・ヴィラとの開幕戦も欠場する見込みだ。





そんななか、指揮官は前日会見にて大きな注目を集めるエースストライカーの現状についてコメントしている。「我々はイサクのことを忘れなければならない。彼はここにはいないのだから。ここにいる選手たちに集中し、彼らの能力を最大限に引き出すことに専念しなければならない。選手たちは彼がいないことを認識しており、各選手が自分の能力を最大限に発揮することに集中するだろう」「私は彼にプレイしてほしい。練習に参加してほしい。（イサクとは）そういった話し合いをしたが、その詳細については非公開とさせていただく」「状況に変化はない。私はトレーニング、アストン・ヴィラ戦、そして選手獲得に関する移籍市場に全力を注いでいる。それが私のすべてだ。アレックスの状況はしばらく変わっておらず、今後もその状況は続くだろう」指揮官はイサクにプレイしてほしいと語ったが、移籍を望む選手との確執は今後も続く可能性が高いという。新シーズン開幕は間近だが、イサクとニューカッスルの夏はどのような結末を迎えるのか。