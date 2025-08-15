WWE屈指のオタク女子レスラーが、素晴らしい“レトロ”コレクションを公開。日本のゲーム機、ポケモン、ガラケー、懐かしい映画や音楽の数々に、ファンから「懐かしい！」「子ども時代を思い出した」と共感の声が相次いだ。

【映像】ポケモン、初代プレステ…美女レスラーの“ガチすぎる”コレクション

WWEのプロレスラー、ゼリーナ・ベガが自身のXを更新。1990年代と2000年代初頭のノスタルジックなアイテムやカルチャーを紹介するビデオを投稿し、話題を呼んでいる。

ゼリーナは「なぜあなたは1990年代と2000年代初頭に固執するの？」という質問に答える形で、自身の子ども時代を振り返る。Nintendo 64、プレイステーション、ポケモンカード、（女性R&Bシンガーの）アリーヤのCD、映画『バットマン』や『ストリートファイター』のポスターなど、90年代のポップカルチャーを象徴するアイテムを紹介している。

日本のアニメ好きで、「鬼滅の刃」や「呪術廻戦」のコスプレなどでリングに登場したことのある“オタク・スーパースター”のゼリーナだが、日本人にも刺さる「パラッパラッパー」やディープなポケモン関連のコレクションは壮観。

動画は投稿と同時に、同世代のファンが思い出を語る場となっており、「同じような子ども時代を過ごしました」「良い時代でした…インターネットができる前はゲームが唯一の楽しみでした」や「わあ！あの金メッキのポケモンカードについて、長い間考えていませんでした」「子どもの頃に『バットマン・ビヨンド』を見たり、『GTAバイスシティ』をプレイしたことをとても懐かしい」と、当時を懐かしむファンが続出している。

