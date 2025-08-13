加藤乃愛、姉との2ショット公開「深夜2時に決まった」弾丸旅行報告に「仲良しで癒やされる」「シミラールック可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/08/13】“徳川家康”の名で人気を集めるクリエイターの加藤乃愛が12日、自身のInstagramストーリーズを更新。姉と旅行に行ったことを報告し、2ショットを公開した。
【写真】加藤乃愛、姉とのシミラールック姿
加藤は「姉と弾丸旅いってきたよ〜（昨日の深夜2時に決まった）」と報告し、車内での2ショットを公開。白のTシャツにカラーシャツを肩にかけたシミラールックで、ピースサインをする姿が収められている。また、富士山をバックにアクティビティを楽しむ姿も披露し、「明日Tiktokに彼氏目線あげれたらあげます」と予告した。
この投稿に、ファンからは「仲良しで癒やされる」「シミラールック可愛い」「ノリで旅行行くの憧れる」「彼氏目線動画楽しみにしてる」「笑顔が素敵」「美人姉妹」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
