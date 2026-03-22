【前編】「埋蔵金の話になっても…」徳川慶喜家・第五代当主の主婦（57）が学生時代は「玄孫を隠していたワケ」から続く「墓が遠い」「継承者がいない」などの理由で、「墓じまい」を検討する人が増えている。しかし、先祖とのつながりが消えることに抵抗感を持つ人も少なくない。そんななか、歴史ある名家の墓じまいを決めた主婦がいる。愛知県名古屋市在住の主婦、山岸美喜さん（57）だ。美喜さんは、江戸時代最後の将軍・徳川慶