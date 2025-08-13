パーフェクトワンフォーカスの新クレンジングオイルで毛穴ケアがもっと手軽に

メイクや皮脂汚れが気になる夏、毛穴ケアは毎日のルーティンで差がつく時代に。そんな中、スキンケアブランド「パーフェクトワンフォーカス」から、新感覚のクレンジングオイルが登場します。毛穴の奥に入り込む微粒子オイルとマイルドピーリング処方で、頑固な毛穴汚れもすっきり♡2025年9月1日に新発売される「VCハイドラ クリアクレンジングオイル」に注目です。

水のようなオイルで毛穴汚れを一掃

「パーフェクトワンフォーカス VCハイドラ クリアクレンジングオイル」は、肌にのせた瞬間さらりと広がる新感覚の“ハイドラオイル”。

毛穴の1/30000サイズの微粒子オイルが毛穴の奥まで入り込み、濃いメイクも皮脂汚れも瞬時に浮かせます。

水と混ざることでエマルション化し、摩擦レスにするんとオフ。毎日のクレンジングが肌負担の少ない毛穴ケアタイムに変わります。

角栓・皮脂＆マイルドピーリングで肌管理

角栓リフレッシュ成分※1やグリシルグリシン※5、アゼライン酸※5など、毛穴ケアに特化した成分を配合。

さらに、トレンドのサリチル酸※5やAHA※6によるマイルドピーリング処方で、古い角質やくすみ※7にもアプローチ。

毛穴詰まりを防ぎながら、明るくなめらかな肌へ導きます。毛穴の目立ちやくすみに悩む方にうれしい設計です。

ビタミンと保湿成分で洗い上がりもしっとり

ナイアシンアミド※5やAPPS※9などのビタミン※3、さらにモイスチャーマグネット※10を含む46種の保湿成分※11を贅沢に配合。

クレンジング後も肌がつっぱらず、しっとりつるんとした洗いあがりに♡毛穴ケアと同時にうるおいもチャージできる、まさに“肌管理”に最適な一品です。

※1 シクロヘキサン－１、４－ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール（基剤）、サピンヅストリホリアツス果実エキス（保湿成分） ※5 保湿成分 ※6 リンゴ果実エキス、オレンジ果汁、レモン果汁（保湿成分） ※7 汚れや古い角質による ※9 パルミチン酸アスコルビルリン酸３Ｎａ（製品の安定剤） ※10 異性化糖 ※11 （アスコルビル／トコフェリル）リン酸Ｋ（製品の安定剤）、ミリスチル３－グリセリルアスコルビン酸、パルミチン酸アスコルビルリン酸３Ｎａ、ナイアシンアミド、サピンヅストリホリアツス果実エキス、グリシルグリシン、アゼライン酸、ミリスチル３－グリセリルアスコルビン酸、ナイアシンアミド（保湿成分）を含む

忙しい毎日に、毛穴ケアの新習慣を

毛穴汚れ、くすみ、肌のザラつき…。毎日抱える小さな肌悩みは、クレンジングから見直してみませんか？

「パーフェクトワンフォーカス VCハイドラ クリアクレンジングオイル」なら、洗うだけで肌管理が叶います。

2025年9月1日（月）より全国発売開始、価格は120mL／税込2,420円。Qoo10では8月28日（木）から先行販売。毛穴ケアの新習慣、ぜひチェックしてみてください。