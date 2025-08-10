DFÊ¡ÅÄ¿´Ç·½õ¤¬¹ë²÷·è¾¡ÃÆ!! µþÅÔ¡¢Ì¾¸Å²°¤ËÀèÀ©µö¤¹¤âÁ¯¤ä¤«µÕÅ¾¾¡Íø¤Ç4°Ì¥¡¼¥×!!
[8.10 J1Âè25Àá Ì¾¸Å²° 1-2 µþÅÔ ËÅÄ¥¹]
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Ï10Æü¡¢Âè25Àá¤ò³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤·¡¢ËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¤Ç¤ÏÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ÈµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤¬ÂÐÀï¡£Ì¾¸Å²°¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿µþÅÔ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å2ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ2-1¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤ÎÌ¾¸Å²°¤ÏÂè24Àá²£ÉÍFMÀï(¡ü0-3)¤«¤éÀèÈ¯4¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢FW¥¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥æ¥ó¥«¡¼¡¢FW»³´ßÍ´Ìé¡¢MFÃæ»³¹î¹¡¢DFº´Æ£àöÂç¤é¤òÀèÈ¯µ¯ÍÑ¡£°ìÊý¡¢¤³¤³5»î¹çÌµÇÔ(3¾¡2Ê¬¤±)¤ÎµþÅÔ¤ÏÂè24ÀáÊ¡²¬Àï(¢¤2-2)¤«¤éÀèÈ¯3¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢FW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¡¢MFÉðÅÄ¾Ê¿¡¢DFµÜËÜÍ¥ÂÀ¤é¤¬¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡Á°È¾19Ê¬¤Ë¥Û¡¼¥à¤ÎÌ¾¸Å²°¤¬·èÄêµ¡¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡£PAÆâº¸¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤¿MFÏÂÀôÎµ»Ê¤¬ÂÐÌÌ¤·¤¿µÜËÜ¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£¥æ¥ó¥«¡¼¤¬¥Õ¥ê¡¼¤ÇÁö¤ê¹þ¤à¤â¡¢±¦Â¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥Ý¥¹¥È¤òÃ¡¤¤¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡36Ê¬¤Ë¤ÏPAÆâº¸¤«¤éÏÂÀô¤¬Á÷¤Ã¤¿¥Ñ¥¹¤«¤é»³´ß¤¬¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥æ¥ó¥«¡¼¤¬º¸Â¥Ü¥ì¡¼¤ÇÃ¡¤¹þ¤ß¡¢Ì¾¸Å²°¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÎÈ½Äê¤Ç¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡45+1Ê¬¤Ë¤ÏµþÅÔ¤¬¥´¡¼¥ë¤ò½±¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢PAÆâ¤Ç¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿FW¥Þ¥ë¥³¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¤ÎÏÈ¤òÂª¤¨¤¿¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥Ô¥µ¥Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¹¬ÅßËÙÈø¤ËÃÆ¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡0-0¤Î¤Þ¤Þ¸åÈ¾¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢16Ê¬¤ËÌ¾¸Å²°¤¬»î¹ç¤òÆ°¤«¤¹¡£DF¸¶µ±åº¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÁ÷¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥æ¥ó¥«¡¼¤¬ÁÀ¤Ã¤¿¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÃ¡¤¯¤â¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò¼«¤é½¦¤Ã¤Æº¸Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤Í¤¸¹þ¤ß¡¢¥¹¥³¥¢¤ò1-0¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·25Ê¬¡¢MFÃæÌîÎÜÇÏ¤Î¥Ñ¥¹¤«¤éº¸¥µ¥¤¥É¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¤¬PAÆâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢Áö¤ê¹þ¤ó¤À¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤ÆµþÅÔ¤¬»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë36Ê¬¡¢Å¨¿Ø¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿ÃæÌî¤¬Á°Àþ¤Ë±¿¤Ö¤È¡¢¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬PAÆâ¤«¤éº¸Â¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥Ô¥µ¥Î¤ËÃÆ¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢PA³°¤Ë¤³¤Ü¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤Ã¤¿DFÊ¡ÅÄ¿´Ç·½õ¤¬¹ë²÷¤Ë±¦Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢µþÅÔ¤¬µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢µþÅÔ¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ì¾¸Å²°¤ÎÈ¿·â¤ò¤·¤Î¤¤¤Ç2-1¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢4°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£
