８月１０日の中京４Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル＝１３頭立て）は、武豊騎手が手綱を執ったアストロレガシー（牡、栗東・武英智厩舎、父リオンディーズ）が勝利を飾った。勝ち時計は２分２秒７（良）。

好位の外めをリズム良く追走して脚をため、絶好の手応えで直線に向いた。残り２００メートルでエンジンがかかると鋭く抜け出して、最速の上がりで追い込んできたマテンロウゲイル（横山典弘騎手）を１馬身差で押し切った。最後までステッキは入らず、余力さえ感じさせる勝ちっぷりでデビューＶを飾った。

前日９日に札幌でＪＲＡ通算４６００勝の大記録を達成したレジェンドは、中京２Ｒに続く勝利。「初めてまたがったけど、すごくいい馬。直線はふらふらして遊んでいたけど、乗り味もいいし能力の高さを感じる」と絶賛した。

武英調教師は「調教の動きから負けるイメージがあまりなかった。調教であまり追っていないので、直線に向いてどうかなというところがあったけど、余裕があったので安心して見ていました」と納得の表情で振り返った。今後については「馬の状態を見てじっくりと。来年になったらすごく良くなるんだろうなという感じはあります。クラシックに行きたいですね」と話した。