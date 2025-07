東京ディズニーシーで提供中のスイーツ「ストロベリー&バルサミコのグラニータ」

バルサミコソースといちごを組み合わせた“新発見の味”が話題になっています。

今回は株式会社オリエンタルランドのメニュー担当者にインタビュー。

おすすめポイントを伺いました。

東京ディズニーシー/ゴンドリエ・スナック「ストロベリー&バルサミコのグラニータ」開発秘話

価格:900円

販売期間:2025年7月1日〜9月15日

販売店舗:東京ディズニーシー/ メディテレーニアンハーバー「ゴンドリエ・スナック」

東京ディズニーシー「ゴンドリエ・スナック」にこの夏限定で登場した注目の新作スイーツ「ストロベリー&バルサミコのグラニータ」

パークならではの発想と遊び心が詰まったひんやりデザートの開発背景やこだわりについて、メニュー担当者の株式会社オリエンタルランド フード販売部 伏島 なつ美さんに、おすすめポイントを伺いました。

サクサク食感となめらかホイップ、ザクザクグラニータの組み合わせ

ベースは食べやすく、やさしい甘さのイチゴ味の氷です。

そこに、サクサク食感が楽しい薄焼きクッキーを砕いたものと、なめらかなホイップクリームを組み合わせています。

さらに、バルサミコソースを絡めたイチゴをトッピング。

仕上げにはミッキー型のチョコレートを飾って、見た目にも楽しい仕上がりになっています。

甘さと食感のバランスにもこだわっていて、お子さまにも喜んでいただけると思います。

バルサミコソースを組み合わせた“新発見の味”

このグラニータは、イチゴの果実にバルサミコソースを組み合わせた“新発見の味”が特徴です。

クッキーのサクサク感、ホイップのやわらかさ、そこに冷たい氷のシャリシャリ感が加わって、一口ごとに変化が楽しめる仕立てになっています。

ロイヤルティーヌというお菓子を砕いて使用しているので、スイーツ好きな方にも新しい発見があるかもしれません。

見た目も味わいも、パークでしか出会えない一品に仕上がりました。

ゲストの動線にも配慮された設計に

提供場所は、「ゴンドリエ・スナック」

アトラクションとの動線にも配慮して設計しています。

暑い夏でもさっぱり食べられるよう、ひんやり感とスピーディーな提供を重視しました。

これまでのパークのシェイブアイスとは異なり、食材の組み合わせにひと工夫加えることで、“ここでしか味わえない”体験を目指しています。

実際に試食していただいた方からも『おいしい!』という声を多数いただいていて、手応えを感じています。

バルサミコを使ったさっぱり新感覚の味わい!

東京ディズニーシー/ゴンドリエ・スナック「ストロベリー&バルサミコのグラニータ」の紹介でした。

