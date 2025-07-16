¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ·îÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¼î¾ë¤ê¤ç¤¦¤µ¤ó¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¿©À¸³è¡Ö¤´Ë«Èþ¤ÏÂçÀÚ¤Ê¿ÍÃ£¤È¤Î¿©»ö¡×¡Ú¿©¤Î¥È¥Ó¥é¡Û
²Ú¤ä¤«¤Çµ¤ÉÊ¤¢¤ëÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥é¥¥é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢ÊõÄÍ²Î·à¡£Ìó3»þ´Ö¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÌ¤ë¥¿¥«¥é¥¸¥§¥ó¥Ì¤¿¤Á¤ÏÀ¶¤¯Àµ¤·¤¯Èþ¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¿´¿È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡ª ¤½¤ÎÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿Ì¥ÎÏ¤Î¸»¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿©¡×¤È¡ÖÈþ¡×¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¡¢ÊõÄÍ²Î·àOG¤Î¤«¤¿¤¬¤¿¤Ë¸½Ìò»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Ï¢ºÜ¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¤¤·¤¤¿©»ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ï²¿¤â¤Î¤Ë¤âÂØ¤¨¤¬¤¿¤¤¤«¤é
7·î19Æü¤ËËë¤ò³«¤±¤ë¡¢¥â¡¼¥ê¡¼¡¦¥¤¥§¥¹¥È¥óÀ¸ÃÂ80¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØLife¡Çs A Joy! Life Goes On!!¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤ë¡¢¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ·îÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Î¼î¾ë¤ê¤ç¤¦¡Ê¤¿¤Þ¤¡¦¤ê¤ç¤¦¡Ë¤µ¤ó¡£
ÂàÃÄ¸å¤ÏÉñÂæ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÏÃÂê¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ë¤â½Ð±é¤µ¤ì¡¢³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¼î¾ë¤µ¤ó¤ÎÂÎ¤Î¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊõÄÍ²Î·àOG¤âÂ¿¤¯½Ð±é¤¹¤ë¡¢¥â¡¼¥ê¡¼¡¦¥¤¥§¥¹¥È¥óÀ¸ÃÂ80¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØLife¡Çs A Joy! Life Goes On!!¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÏÃ¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡½¥â¡¼¥ê¡¼¡¦¥¤¥§¥¹¥È¥óÀ¸ÃÂ80¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØLife¡Çs A Joy! Life Goes On!!¡Ù¡£ÊõÄÍ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ëÌ¾¶Ê¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÂàÃÄ¤·¤Æ¤«¤é¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëºîÉÊ¤ÎÌ¾¶Ê¤ò½¸¤á¤¿¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½º£²ó¤Ï·îÁÈ¥È¥Ã¥×»þÂå¤Î¡Ø¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤é¤Î¤´½Ð±é¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ï¤¤¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¡¢Âç·à¾ì¥È¥Ã¥×¤ªÈäÏªÌÜ¸ø±é¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤½¤¦¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ´Æ½¤¤òÌ³¤á¤é¤ì¤¿¥È¥ß¡¼¡¦¥Á¥å¡¼¥ó¤µ¤ó¤¬ÍèÆü¤·¤Æ±é½Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤¢¤Î³Ú¶Ê¤Ë¼«Ê¬¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê¤³¤È¡£ÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡Ø¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤ÏÂçÊÑÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Þ¥¹ÌÜ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¾²¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ä¡Ä¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡¢¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª
¤ß¤ó¤Ê¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ëº®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¥¥ã¥¹¥È¤¬µÞ¤ËÈ´¤±½Ð¤Æ¤¤Æ¤ª¼Çµï¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤Æ¤â¤è¤¯¤Ç¤¤¿¹½À®¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È°ÌÃÖ¤ò·×»»¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£1¡Á2¿ÍÊ¬¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥º¥ì¤¬À¸¤¸¤¿¤À¤±¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¾ìÌÌ¤Î¿¶¤êÉÕ¤±½õ¼ê¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¸æ¿¥¤æ¤ßÇµÀèÀ¸¤È½Ð±é¼Ô¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¤ª·Î¸Å¤·¤¿µ²±¤¬°õ¾Ý¿¼¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½½Ð±é¼Ô¤¬ÇØ·Ê¤Î°ìÉô¤Î¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤Ç¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤à¤º¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ê¤òÂØ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ½¸ÃæÎÏ¤ò»È¤¦¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¯µ¤¤òÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤é¤ª·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥Á¥å¡¼¥ó¤µ¤ó¤Ï¥Á¥ã¡¼¥ë¥¹¥È¥ó¡ÊµÓ¤ò¥Ä¥¤¥¹¥È¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÍÙ¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤È¤Æ¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤¢¤ë¤«¤¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´°÷¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½º£²ó¤Î¡ØLife¡Çs A Joy! Life Goes On!!¡Ù¤Ç¤Ï¥â¡¼¥ê¡¼¡¦¥¤¥§¥¹¥È¥ó¤µ¤ó¤¬³Ú¶Ê¤Ë·È¤ï¤é¤ì¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºîÉÊ¤È¤æ¤«¤ê¤Î¿¼¤¤¤«¤¿¤¬¤´½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¦±é¼Ô¤Î¤«¤¿¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤¸¤Ä¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Î¤«¤¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
°Â¼÷¥ß¥é¡Ê¤¢¤ó¤¸¤å¡¦¤ß¤é¡¢¸µ²ÖÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡Ë¤µ¤ó¤äÎÃÉ÷¿¿À¤¡Ê¤¹¤º¤«¤¼¡¦¤Þ¤è¡¢¸µ·îÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡Ë¤µ¤ó¤È¤Ï2021Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊõÄÍ²Î·à ²ÖÁÈ ·îÁÈ 100th anniversary¡ØGreatest Moment¡Ù°ÊÍè¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë·îÁÈ¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÎÃÉ÷¤µ¤ó¤È¤Þ¤¿¤´¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢·îÁÈ¤Î¸åÇÚ¤Î³¤ÇµÈþ·î¡Ê¤¦¤ß¤Î¡¦¤ß¤Ä¤¡¢¸µ·îÁÈ¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò¡Ë¤È»þ¤ò·Ð¤ÆÆ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
±é½Ð¤ÎÀ¸ÅÄÂçÏÂ¤µ¤ó¤È¤â¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ª·Î¸Å¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¼î¾ë¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤´¤Û¤¦¤Ó¤ò¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë²¿¤«¤òÇã¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö¿©»ö¡×¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤Î¤È¤¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤À¤ì¤È¿©¤Ù¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤«¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢µ¤¿´¤ÎÃÎ¤ì¤¿¤«¤¿¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¤´¤Û¤¦¤Ó¤Ç¤¹¡£¥ï¥¤¥ï¥¤¤È³Ú¤·¤¯¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¼ò¤È¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤Î¿©»ö¤È»þ´Ö¤¬ºÇ¹â¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤È¤½¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç·»¤È¤ª¤«¤º¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤¯¤é¤¤¿©¤¤¤·¤ó¤Ü¤¦¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹Ìë¤´¤Ï¤ó¤Î»þ´Ö¤Ï¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£Êì¤¬Ìë¤´¤Ï¤ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¬Áá¤¯¿©¤Ù¤¿¤¤¤«¤é¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤ÆÃÊÌ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¡¢¥é¥ó¥Á¤ä¤ªÃã¤è¤ê¤â¡¢Ìë¤Î¿©»ö¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤À¤«¤éÍ§Ã£¤È¤´¤Ï¤ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢Ìë¤ËÍ½Äê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ä«¤Ï·Ú¤¯¤¹¤Þ¤»¤Æ¤ªÃë¤ÏÈ´¤¤¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤Ìë¤´¤Ï¤ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¡£¹¬¤»¤Ç³Ú¤·¤¤»ê¶Ë¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
¡½ËÜÆü¤Ï¥È¥Þ¥È¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë»£¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡ÖÈþÍÆ¤Ë¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ò¸«¤¿¤Î¤¬Æþ¤ê¸ý¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹³»À²½ÎÏ¤Î¹â¤¤¥ê¥³¥Ô¥ó¤ä¡¢ÈþÈ©¸ú²Ì¤ËÌòÎ©¤Ä¥Ó¥¿¥ß¥óC¤¬ËÉÙ¡£µ¤·Ú¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤Ç¤¹¡£¤Ø¤¿¤ò¼è¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢·Î¸Å¾ì¤Ë¥È¥Þ¥È¤È¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢¤ê¤ó¤´¿Ý¤ä¸¼ÊÆ¹õ¿Ý¤ò¾¯¤·Æþ¤ì¤¿¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤¬Èè¤ì¤¿¤«¤éÌîºÚ¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥ß¥Í¥¹¥È¥í¡¼¥Í¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¥È¥Þ¥È¤Ã¤ÆËüÇ½¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½²Æ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥È¥Þ¥È¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ç»½Ì´Ô¸µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¡¢¿©±öÉÔ»ÈÍÑ¤Î¤â¤Î¤ò¼è¤ê´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê°û¤ß¸ý¤Ç¡¢ÀÄ½¤µ¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯°û¤ß¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£ËèÄ«1ÇÕ°û¤à¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬ÄÁ¤·¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í°û¤ßÈæ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¼¤Ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¤ªË»¤·¤¤ËèÆü¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«¿æ¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤´ÈÓ¤Ç¤¹¤Í¡£¥ë¡¦¥¯¥ë¡¼¥¼¤Î¿æÈÓÍÑ¤Î¤ªÆé¤Ç¤ªÊÆ¤ò¿æ¤¯¤³¤È¤¬½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½½¸Þ¹òÊÆ¤òÆþ¤ì¤Æ¿æ¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â°ã¤¦¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤¿·ë²Ì¡¢º£¤Ï¤â¤ÁÇþ¤òÆþ¤ì¤Æ¿æ¤¯¤Î¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£¥×¥Á¥×¥Á¤È¤·¤¿³Ú¤·¤¤¿©´¶¤Ë²Ã¤¨¡¢¿åÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬¾Ã²½¤ÎÂ¥¿Ê¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅü¼Á¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤ÈÂÎ¤Ë¤â¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡£¿æ¤¤¿¤Æ¤Î¤´ÈÓ¤È¤¢¤Î¹á¤ê¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½ÂÎ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¿©ºàÁª¤Ó¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤À¤ì¤«¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ë²æËý¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤Õ¤À¤ó¤Î¿©»ö¤ÏÂÎ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤â¤Î¤ò¼«Á³¤È¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ï¡¢²¿¤âµ¤¤Ë¤»¤º¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¤Ç¡£
¡½ºÇ¶á¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤Ç¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤Ã¤¿¥È¥Þ¥È¤¬´¶Æ°¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÏÆü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤ê°·¤¦»ºÃÏ¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Î¤É¤ó¤Ê¥È¥Þ¥È¤«Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÚ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¤À¤±¤Ç¤ª¤¤¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¤Ï¥¥¦¥¤¡£¤ª·Î¸ÅÃæ¤Ë¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ò¤È¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¥¥¦¥¤¤òÀÚ¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯´Å¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤À¤ó¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¤¤»¤¤¤«¡¢¡Ö¥¥¦¥¤¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤È¡£
¡½¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ëÎÁÍý¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¾Æ¤Ä»¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£´ðËÜ¤Ï±öÌ£¡£Éô°Ì¤Ï¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯¡¢¤É¤³¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¼ê±©Àè¤ä¤ä¤²¤óÆð¹ü¡£¾Æ¤Æù¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£µí¥¿¥ó±ö¡£¤¢¤È¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤¬¤¢¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÖÂÎ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¥Ø¥Ó¡¼¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¿©À¸³è¤Ã¤ÆÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤¬¼ê¤ß¤ä¤²¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤ÎÄêÈÖ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹ÈÃã¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤¹¡£¿©¤ÙÊª¤Î¹¥¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°û¤ßÊª¤Ê¤é¤½¤³¤Þ¤Ç¹¥¤·ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼î¾ë¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¤¤å¤¦¤ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤¤å¤¦¤ê¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¤«¤¿¤â¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æº£²ó¤Ï¥È¥Þ¥È¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¼î¾ë¤µ¤ó¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼¡²ó¤Ï¼î¾ë¤µ¤ó¤Î¡ÖÈþ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¥È¥Þ¥È¤Ø¤Î°¦¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Ê!?¡Ë¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤â¡£¼Ì¿¿¤òÁ´Éô¸«¤ë
¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¡¡Ö¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¼î¾ë¤µ¤ó
¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¢¿©»ö¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤ÈÌÜ¤¬¥¥é¥¥é¤Ë¡ª
¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó
¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¡¡Ö¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¼î¾ë¤µ¤ó
¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¢¿©»ö¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤ÈÌÜ¤¬¥¥é¥¥é¤Ë¡ª
¼î¾ë¤ê¤ç¤¦
¤¿¤Þ¤¡¦¤ê¤ç¤¦¡¿¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ·îÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡£2008Ç¯¡¢94´üÀ¸¤È¤·¤ÆÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ËÆþÃÄ¤··îÁÈ¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤ë¡£2010Ç¯¡ØTHE SCARLET PIMPERNEL¡Ù¤Ç¿·¿Í¸ø±é½é¼ç±é¡£2016Ç¯¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¡Ø¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤ÇÂç·à¾ì¤ªÈäÏªÌÜ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£2015Ç¯¡ØºùÍòµ¡Ù¡ØDream Chaser¡Ù¤ÇÂàÃÄ¡£ÂàÃÄ¸å¤ÏÉñÂæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë½Ð±é¤·³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯12·î¤«¤é¤ÏÉñÂæ¡ÖÃé¿ÃÂ¢¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
▶︎Instagram¡§@ryo_tamaki_mg¡¡
¥â¡¼¥ê¡¼¡¦¥¤¥§¥¹¥È¥óÀ¸ÃÂ80¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØLife¡Çs A Joy! Life Goes On!!¡Ù
¥â¡¼¥ê¡¼¡¦¥¤¥§¥¹¥È¥ó¤ÎÀ¸ÃÂ80¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ø¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¡Ù¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡Ù¡ØTITANIC¡Ù¡ØNINE¡Ù¡ØDEATH TAKES A HOLIDAY¡Ù³ÆºîÉÊ¤ÎÎòÂå½Ð±é¼Ô¤¬Ì´¤Î¶¦±é!! ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì20¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú½Ð±é¡Û
ºÌ¿á¿¿±û¡¢°Â¼÷¥ß¥é¡¢°ËÎéÈàÊý¡¢¾å¸ý¹ÌÊ¿¡¢³¤ÇµÈþ·î¡¢²¬ÅÄ¹ÀÚö¡¢²ÃÆ£ÏÂ¼ù¡¢º«²ÆÈþ¡¢º´Æ£Î´µª¡ÊLE VELVETS¡Ë¡¢¾ëÅÄÍ¥¡¢ÎÃÉ÷¿¿À¤¡¢À®²Ï¡¢¼î¾ë¤ê¤ç¤¦¡¢·î±ÆÆ·¡¢ÃæÀî¹¸¶µ¡¢Åì·¼²ð¡¢¿¿ºÌ´õÈÁ¡¢³§ËÜËãÈÁ¡¢²°Èæµ×ÃÎÆà¡¢»³²¼¥ê¥ª¡¢ÏÂ±û¤è¤¦¤«
¡Ê¸Þ½½²»½ç¡¦¸ø±é²ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð±é¼Ô¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡Ú¸ø±é¾ÜºÙ¡Û
¡ãÅìµþ¸ø±é¡ä
ÆüÄø¡§
2025Ç¯07·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡18:00³«±é
2025Ç¯07·î20Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡12:00¡¿17:00³«±é
²ñ¾ì¡§Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA
¢¨3¸ø±é¤È¤â¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
¡ãÂçºå¸ø±é¡ä
ÆüÄø¡§
2025Ç¯07·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡18:00³«±é
2025Ç¯07·î27Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡12:00¡¿17:00³«±é
²ñ¾ì¡§ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
¢¨7·î27Æü(Æü)12:00¡¿17:00¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
▶︎¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://www.umegei.com/maury80-umegei20-anniv/
¥Ö¥é¥¦¥¹44000±ß(¥½¥Ö/¥Õ¥£¥ë¥à)¡¡¥Ñ¥ó¥Ä36300±ß¡¡¥Ù¥ë¥È41800±ß(¤È¤â¤Ë¥À¥Ö¥ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°/¥Õ¥£¥ë¥à)¡¡·¤17050±ß(¥À¥¤¥¢¥Ê/¥À¥¤¥¢¥Ê ¶äºÂËÜÅ¹)¡¡¥¤¥ä¥ê¥ó¥°33000±ß(¥À¥Ë¥¨¥éŽ¥¥ÇŽ¥¥Þ¥ë¥/H.P.FRANCE)¡¡¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È34100±ß(¥¸¥§¥àŽ¥¥¥ó¥°¥À¥à/H.P.FRANCE)¡¡¥ê¥ó¥°[±¦¼ê¾®»Ø]66000±ß(¥»¥ë¥¸¥åŽ¥¥È¥é¥ô¥¡¥ë/H.P.FRANCE)¡¡¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ16500±ß¡¡¥ê¥ó¥°[±¦¼ê¿Íº¹¤·»Ø]22000±ß¡¡¥ê¥ó¥°[º¸¼ê¿Íº¹¤·»Ø]31900±ß(¤¹¤Ù¤Æ¥¢¥ë¥È/H.P.FRANCE)
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥Õ¥£¥ë¥à¡¡TEL:03-5413-4141
¥À¥¤¥¢¥Ê ¶äºÂËÜÅ¹¡¡TEL:03-3573-4005
H.P.FRANCE¡Ê¥¢¥Ã¥·¥åŽ¥¥Ú¡¼Ž¥¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¡¡http://www.hpfrance.com