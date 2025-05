京町家で薪火を眺めながら味わう、滋味深い薪火料理（京都・烏丸）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は京町家で味わう、名店で研鑽を積んだシェフによる滋味深い薪火料理。

ima(京都・烏丸)

香ばしい鴨と、とろけるような九条ねぎ 写真:お店から

2025年2月、阪急烏丸駅より徒歩10分ほどの場所に、薪火フレンチレストラン「ima」がオープンしました。京都や近畿地方を中心とした旬の食材にこだわり、京都美山のナラの薪を使用した食材本来の味わいを引き立てる薪火料理を提供しています。

今井貴一シェフ 写真:お店から

同店で腕を振るう今井貴一シェフは「The Tabelog Award 2025 Bronze」にも選出されている和歌山県の名店「オテル・ド・ヨシノ」でフランス料理の修業をスタート。そこで料理の基礎を築いた後、東京のいくつかのレストランで経験を重ねました。その後、スペインへ渡り「Txispa」のオープニングチームに参加し、世界最高の薪火料理レストランと称される「Asador Etxebarri」で長年働いた前田哲郎シェフのもとで薪火料理を学んだそう。ヨーロッパでの修業を終えた後は、バンコクのレストラン「Bo.lan」から始まった「デュシタニ京都」内の「Ayatana」に関わり、タイ料理も習得。その後コペンハーゲンの三つ星レストラン「Noma」の期間限定ポップアップレストラン「Noma Kyoto」に参加しさらに多様な食の知識と技術を深めました。今井氏は以前から歴史ある京都の街でお店を開くことを思い描いていて、京町家を改装した空間に出会ったそう。古典的なフランス料理を軸に、フランス料理の枠にとらわれない多様で独自の経験を生かした、素朴で滋味深い薪火料理を多くの人に届けたいという思いから同店をオープン。

薪火の暖炉を囲むカウンター席 写真:お店から

店名は「今」という瞬間を大切にしたい思いと「居間」に招くような温かなおもてなしをしたいという今井氏の思いが込められています。店舗は、築110年の京町家をリノベーションした和の雰囲気を活かしたモダンな空間。客席は薪火を囲むカウンターに10席で、ライブ感を楽しみながら味わえます。

薪火を眺めながらコースを楽しめます 写真:お店から

ランチタイムは6皿の「ランチコース」8,000円、ディナータイムは9皿の「ディナーコース」15,000円を基本に、ワインペアリングやノンアルコールペアリングのコースを用意。「ランチコース」は12時、「ディナーコース」は18時半に一斉スタートです。

京しいたけのショーソン 写真:お店から

今井氏の代表的な料理は「京しいたけのショーソン」。 ディナーとランチ、どちらのコースでも楽しめます。薪火で仕上げた京しいたけのショーソンは、今井氏が培ってきたスペインとフランスの料理技術を融合させた一皿で、伝統的なフランスのパイ料理。京しいたけと足赤海老のムースを包み、オーブンで焼き上げた後、熾火で香りを移して仕上げています。足赤海老のアメリケーヌソースと、燻製バターときのこのブールブランソースを添えて提供。

いかのセトワーズ 写真:お店から

コースの最後はお米料理で、フランス南部の郷土料理「いかのセトワーズ」は、京都の湧き水で炊き上げた京都旭米に燻製バターと旬の野菜を加え、自家製ピクルス、アイオリソースを添えています。使用する旭米は、コシヒカリの親品種として知られる京都の在来種。栽培の難しさから生産が途絶えていましたが、自然栽培でごく限られた生産者の人たちで再び作り継がれています。粒がしっかりして優しい味わいで、いかの旨みを引き立てます。

季節を感じるペアリングも魅力 写真:お店から

メニューは季節ごとに変わり、京都をはじめ、和歌山など近畿地方やシェフの故郷である広島県の旬の食材を厳選して使用しています。ナチュラルワインを中心に、日本ワインも取り揃えたワインペアリングも用意。アルコールが苦手な人には、季節の食材や京都のお茶、発酵技術を活かしたオリジナルのノンアルコールドリンクのペアリングがおすすめです。

薪のゆらめく炎を眺めながら、薪の香りや、素材の焼き上がる音など、五感を刺激するライブ感を楽しみながら味わう至福のコース。美食家だけでなく、デートや記念日など、大切な人をアテンドするのにおすすめの素敵な新店です。

食べログレビュアーのコメント

フランスのパイ料理 出典:mayuncoさん

『すごくいい。ものすごく楽しい。

というのも、目の前で燃える炎を眺めながら、熱々出来立てのコースをいただけるカウンター店だから。薪火料理の店はここ数年ですさまじい勢いで増えているのだけれど、ここの良さはなんといっても、きっちりしたクラシックフレンチに徹している点だと思う。

そのため、驚きや感動は随所にありつつ、理解が難しい難解な味はなく、ただひたすら素直に堪能できる。

シェフは和歌山の「オテルドヨシノ」で修業されたのだという。どおりで。

シニア客やキレッキレのフーディーでない人でも、ここなら安心しておいしい料理を堪能できるはずだ。パイ包み焼きは必食!……というか、必ずコースに組み入れていただけたらと熱望します』(mayuncoさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆ima住所 : 京都府京都市中京区不動町183-4TEL : 050-5596-3318

文:佐藤明日香

