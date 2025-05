先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. Hygge by ØC(長野・軽井沢)

2025年、軽井沢星野エリアにある複合施設「ハルニレテラス」内に、厳選素材のクレープを提供するカフェ「Hygge by ØC(ヒュッゲ バイ オーシー)」がオープンしました。

Hygge by ØC 写真:お店から

2. aux(東京・代々木八幡)

<店舗情報>◆Hygge by ØC住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町星野 ハルニレテラスTEL : 不明の為情報お待ちしております

2025年3月、代々木八幡で人気を得ていたカジュアルに楽しめるお洒落なビストロ「aux」が、店舗の契約満了により近隣に移転しました。

aux 写真:お店から

3. Day(東京・清澄白河)

<店舗情報>◆aux住所 : 東京都渋谷区元代々木町5-2 NYC motoyoyogi 2FTEL : 050-5596-1355

2025年2月、清澄白河駅から徒歩8分ほどの場所に、スペシャルティコーヒーと焼き立てフィナンシェを提供する「Day」がオープンしました。近隣で人気を得ている古民家を改装したレトロモダンなレストラン「Lol.(ロルドット)」の姉妹店になります。

Day 出典:kagokagoさん

4. ZTTo morning(東京・麹町)

<店舗情報>◆Day住所 : 東京都江東区清澄2-3-18TEL : 不明の為情報お待ちしております

2025年3月、麴町駅から徒歩6分ほどの場所に、モーニングメニューの専門店「ZTTo morning」がオープンしました。手掛けるのは表参道の人気ベーカリーカフェ「パンとエスプレッソと」などの店舗展開で知られる「株式会社 日と々と」です。

ZTTo morning 出典:taaaaazzzさん

5. ARTISAN LIEN(東京・白金高輪)

<店舗情報>◆ZTTo morning住所 : 東京都千代田区平河町2-4-4 owns平河町TEL : 不明の為情報お待ちしております

2025年3月、白金高輪駅4番出口から徒歩2分ほどの場所に「ARTISAN LIEN(アルティザン・リアン)」がオープンしました。手掛けるのは群馬県の人気パティスリー「パティスリーリアン」です。

ARTISAN LIEN 写真:お店から

6. Ambre(東京・高田馬場)

<店舗情報>◆ARTISAN LIEN住所 : 東京都港区白金1-14-3TEL : 080-5985-9689

2025年3月、高田馬場駅から徒歩3分ほどの場所に、大人の隠れ家ビストロ「Ambre」がオープンしました。

Ambre 写真:お店から

7. ヒカリモノ アルファ(東京・麻布十番)

<店舗情報>◆Ambre住所 : 東京都新宿区高田馬場1-29-21 みかどビル 1FTEL : 050-5595-9186

2025年3月、麻布十番駅から徒歩約3分のところに「ヒカリモノ アルファ」がオープンしました。寿司とツマミを楽しめる六本木の人気店「ヒカリモノ 鮨とツマミ」の系列店です。

ヒカリモノ アルファ 写真:お店から

8. CHEERS BAGEL(東京・武蔵小金井)

<店舗情報>◆ヒカリモノ アルファ住所 : 東京都港区麻布十番1-6-3 テラス麻布十番 1FTEL : 050-5595-9083

2025年3月、武蔵小金井駅を出てすぐの場所にベーグル専門店「CHEERS BAGEL」がオープンしました。1931年創業で、武蔵小金井を中心に、中央線沿線に7店舗展開する「クラウンベーカリー」の新ブランドになります。

CHEERS BAGEL 出典:hiro912さん

<店舗情報>◆CHEERS BAGEL住所 : 東京都小金井市本町1-19-11TEL : 不明の為情報お待ちしております

