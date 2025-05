コースがなんと3,850円！ 普段使いできるカジュアルビストロ（東京・代々木八幡）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。代々木八幡で人気を集めるお洒落ビストロが移転してリニューアルオープン!

aux(東京・代々木八幡)

「aux厳選コース」3,850円 写真:お店から

2025年3月、代々木八幡で人気を得ていたカジュアルに楽しめるお洒落なビストロ「aux」が、店舗の契約満了により近隣に移転しました。代表の田島 由季氏は、16歳の時に和食から飲食のキャリアをスタート。甲殻類アレルギーになり料理から洋菓子の道へ進みました。ホテル、結婚式場、レストランなどさまざまな業態を経て25歳の時に独立。飲食店のプロデュースやウェディングパーティーケータリングの事業を展開している中、コロナ禍になり、パーティー需要の先が見えないことを理由に現「aux」を買収し再建しました。現在は飲食店2店舗、大型ケーキ、OEM卸パティスリー、ケータリング、ウェディング事業などを展開しています。今回の移転先は、代々木上原・代々木公園エリアの雰囲気が好きで、既存の店の近くが良いと思っていたため、現在の場所に。客席も22席から36席に増え、さらに賑わいそうですね。「borderless food」をコンセプトに、枠にとらわれない自由な発想の料理を提供しています。

落ち着いた色合いの照明が良い雰囲気 写真:お店から

木の温もりを感じる新店舗。旧店と同じ天井が高い物件だということも、決め手だったのだそう。カウンター席も4席あるので、一人でも食事がしやすく、夜は暖かな色合いの照明がお洒落な大人の雰囲気で、デートにもおすすめです。また、店舗は2階ですが、エレベーターも完備し、店内はバリアフリーなので、車椅子やベビーカーでの入店も可能。ペット同伴もOKなので、さまざまなシーンで重宝しそうですね。

同店で腕を振るうのは、東海林 侑シェフ。仙台のレストランを経て「食べログ イタリアン TOKYO 百名店」にも選出された某店舗にて9年間修業していました。修業中は休みの日に別のレストランで働き、さまざまな経験をし、「aux」のシェフに就任。得意のイタリアンの技を使いながら「aux」らしいフュージョン料理を創作。代表・田島氏の脳内にある自由な発想を、東海林シェフの確かな技術で形にしています。

人気メニューの一つ「季節のフルーツとブッラータチーズのサラダ仕立て」(half・1,580円/full・1,980円)は、季節ごとに生産者から直接仕入れている旬の国産フルーツをサラダ仕立てにし、とろとろのブッラータチーズをのせた一品。見た目がとても可愛く、フルーツのジューシーさとブッラータの相性は抜群です。クリーミーなブッラータチーズと甘酸っぱいフルーツの調和を楽しめます。

「マッシュルームのオムレツのブルスケッタ」1,350円 出典:よぞぴさん

「マッシュルームのオムレツのブルスケッタ」(1,350円)は、カンパーニュの上に大胆にオムレツをのせ、上からグリュイエールチーズをたっぷり削った一皿。注文を受けてから丁寧に作り上げる、外はふんわり、中はトロトロのオムレツは絶品。マッシュルームの風味と濃厚なうまみを堪能できます。

「Pastificio Vicinomini」1,640円 写真:お店から

他にも仕入れによって変わる「本日のジビエの肉料理」(時価)や、竹墨を練り込んだ衣にハーブを利かせたヨーグルトソースで仕上げた真っ黒な「東京黒唐揚げ」820円、イタリアの老舗パスタメーカー「Vicidomini」のスパゲッティーニで作る日替わりパスタ「Pastificio Vicinomini」1,640円など魅力的なメニューが並びます。

「aux厳選コース」3,850円 写真:お店から

料理選びに迷ったら、同店の人気メニューを味わえる「aux厳選コース」3,850円がおすすめです。ランチタイムには、名物の「黒唐揚げPlate」990円や「6時間煮込んだ牛すじカレー仕立てPlate」1,100円、「12時間低温調理で仕立てた骨付鶏のアジアン風Plate」1,320円など、カジュアルに楽しめるPlateメニューを用意。ソイミートを使ったヴィーガンメニューも豊富です。

厳選されたナチュラルワインのみを徹底して用意 写真:お店から

料理と一緒に楽しむドリンクには、ビールや各種ウイスキー、焼酎、カクテルを豊富に揃えています。また作り手のこだわりがつまったナチュラルワインは、月に1度の試飲会で厳選した20〜30本をラインアップ。グラスでも提供しているので、さまざまな銘柄の中から好みに合うものを探してみてはいかがでしょう。大人気の自家製ヴィネガードリンクは、農家直送の旬のフルーツとサトウキビ、ヴィネガーを使用したオリジナルシロップを組み合わせた一杯。季節によってバリエーションが異なるため、訪れる度に違った味を楽しめます。

老若男女問わず楽しめる理想的なビストロ。知っていると重宝しそうな、素敵な新店です。

食べログレビュアーのコメント

『今まで食べたことのないような創作料理がたくさん出てきて大満足のコースでした!

いちごとブッラータチーズのサラダは見た目が可愛い上に味も美味しくて最高でした…

サムネのオムレツは下にバゲットがついておりふわふわとさくさくを同時に味わえます!

名物である黒唐揚げはジューシーで炭の風味が感じられました

ポークソテーも柔らかくてレモンの爽やかさとソースの甘さが美味しかったです!

店内も暗めでデートにはぴったりの雰囲気でした!

最後に出てくる誕生日プレートも可愛くて最高でした♪

最後にプレートまでついてこの値段はコスパ最高です…!

休日の夜に予約して行きました。

人気店なので予約して行った方が安心です』(Fullグルメ【中央区グルメ】さん)

「マッシュルームのオムレツのブルスケッタ」1,350円 出典:にーーとちゃんさん

『日曜ランチでの利用

auxランチコース2800円を注文しました

たべたもの

季節のフルーツのブラータチーズのサラダ

マッシュルームのオムレツ

レモンバターポークソテー

燻製魚のペペロンチーノ

お料理は全体的に味付けが濃くなくかなり自分好み

特にオムレツのブルスケッタが美味しかった〜!

パルミジャーノチーズがたっぷりかかってて、ガーリックソースが染み込んだおそらく揚げられてる?バゲット自体も美味しくて、ふわトロのたまごとの相性も抜群でした!

プレートも激カワでほとんどのテーブルでお祝いしてました

おそらくハーフサイズをシェアしたのでちょっと物足りなかったけれど時間も短いので2件目行くと考えたらちょうどよかったです

90分制ということもありテンポのいい提供スピードで快適に食事ができました!』(にーーとちゃんさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆aux住所 : 東京都 渋谷 区元代々木町5-2 NYC motoyoyogi 2FTEL : 050-5596-1355

文:佐藤明日香

