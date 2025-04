スパイスの利いた焼鳥を体験！ 「鳥しきICHIMON」初、モダン・フュージョンダイニング（東京・中目黒）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、中目黒にオープンした紹介制のモダン・フュージョンダイニング。エスニックや地中海料理の要素を取り入れたインターナショナルな鶏料理をお楽しみください。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

Bird Lab.(東京・中目黒)

夜景とオープンキッチンを楽しめるカウンター席も 写真:お店から

2025年3月14日、中目黒駅から徒歩約10分のところに「Bird Lab.」がオープンしました。目黒川沿いを池尻方面に直進すると見えてくる、ガラス張りのビルの最上階。こちらは、目黒「鳥しき」をはじめ国内外に焼鳥店を展開する「鳥しきICHIMON」初のモダン・フュージョンダイニングとなり、グループ代表・池川義輝氏監修です。

海外を訪れた際、世界各地の市場やスーパーで鶏肉が親しまれていることを肌で感じ、各国の多彩なスパイスや調理法に触れ、鶏料理の可能性を改めて実感したという池川氏。日本の伝統的な焼鳥だけでなく、世界中のエッセンスを取り入れた焼鳥料理を作りたいという思いが膨らみ、“インターナショナル”と“ハイブリッドYAKITORI”をテーマに、次世代に紡ぐ焼鳥の可能性を探求するラボラトリーとして、今回のチャレンジをしたそう。

世界中のエッセンスを取り入れた焼鳥料理とは? 写真:お店から

さらに、海外にあるレストランの居心地の良さを参考に、東京でも同じような空間を演出できないかと考えた結果、緑豊かで若年世代が集うこの場所が最適解と出店地に選んだのだとか。

お店のメニュー開発やディレクションを担当するのは、武田淳也氏。「DEAN & DELUCA」で統括料理長や商品開発、クラフトビールとモダンドイツ料理の「Schmatz(シュマッツ)」で商品開発マネージャーに従事していました。

ハイブリッドYAKITORI 写真:お店から

おすすめは、「ハイブリッドYAKITORI」(各430円)。焼鳥と、エスニックや地中海料理で使われるスパイスや調味料の掛け算が五感をくすぐる、ここでしか味わえない一品です。

全6種の味わいは、ケイジャン風味のスパイスとガーリックオイルを絡ませた「かしわ」、中東のミックススパイス・ザータルとオリーブオイルが芳醇な「せせり」、自家製塩レモンとフェンネルシードが爽やかな「ささみ」、唐辛子やスパイスを合わせた特製ハリッサとクミンの「ハツ」、北アフリカの伝統的なスパイスでカレー風味に仕上げた「ぼんじり」、ローストパプリカとパクチーのソースにチャイ風の香りを添えた「ひなトロ」。どの串も独創性にあふれ、一口いただくごとに新鮮な感覚と幸せが口内に広がります。

手羽元のココナッツチキンカレー 写真:お店から

食べ応えのある骨付き肉とココナッツミルクが相性抜群の「手羽元のココナッツチキンカレー」(1,980円)もおすすめ。南インド風の香り高いスパイスカレーは、サラッとしていてシメにもぴったりです。

バターミルクフライドチキン 写真:お店から

お店特製の「バターミルクフライドチキン」(1,380円)も人気メニュー。バターミルクに漬けたしっとりと柔らかな鶏むね肉に、衣をつけてサクッと揚げ、ジューシーな味わいです。そのほか、フルーツや旬の野菜をたっぷり使った前菜など、ヘルシーで彩り豊かなメニューも多く取り揃えています。

ナチュラルワインとのペアリングも楽しめる 写真:お店から

ナチュラルワインやクラフトビールとのペアリングも提案しています。豊富な組み合わせの中から楽しめます。

常時10 種類ほど取り揃える豊富なクラフトビール 写真:お店から

座席は、店内にテーブル16席、カウンター16席を用意しました。木の温もりを活かしながら、レンガやタイルでビンテージ感のあるブルックリンスタイルに仕上げた店内。一面ガラス張りの窓からは、中目黒の夜景を一望できます。 特に春は、美しい桜並木を眼下に望め、都心でありながら心癒やされる空間です。

夜風が心地よいルーフトップ 写真:お店から

屋上のルーフトップテラスは、目黒川沿いの風景と調和の取れた、ナチュラルで開放感あふれる造りに。BBQや貸し切りプランにも対応しているので、気になる方はお店にお問い合わせくださいね。

異国情緒あふれるお店の雰囲気もさることながら、鶏料理のポテンシャルをまだまだ引き出してくれる「Birds Lab」。これから目が離せない、ニュースな新店です。

食べログレビュアーのコメント

せとかみかんとモッツアレラのマリネ 写真:お店から

『カウンター、テーブル席両方があり、広々とした空間です。テラスもあり、そちらでは喫煙も可。貸切やパーティーも可能なので、これからの季節良さそうです。お料理はアラカルトで。ドリンクのバラエティも豊富。焼き鳥に加えてパスタ、カレーやエスニックテイストのお料理も楽しめるようです。オリジナルの唐揚げが特に美味しかった。遅い時間の一杯飲みにも使えそうで、色々と楽しめそうです。焼き鳥の新しい可能性を広げるお店、また使い勝手の良さそうなお店として重宝しそうです』(kokt7さん)

ダックキョフテケバブ 出典:こっちん0623さん

『「Duck Kofte Kebab」

鴨肉にミントとヘーゼルナッツを混ぜ込み串にさして焼き上げた料理で、少し酸味がきいたスパイスミックスと味わう串もの。

このケバブ、アフリカンテイストを連想させジビエ感もある串で、スパイシー仕立てでめっちゃ美味しい! 付け合わせの紫玉葱も良かった。

そして焼鳥メニューが6種あるので全て1本ずつ注文。まず「ささみ」の提供。

次に「はつ」「せせり」「かしわ」、3皿目に「ぼんじり」と「ひなトロ」。

この焼鳥は新しい!というかもうめっちゃカレーですw

スパイシーな抜群のチキンカレーを食べてる感覚にさせてくれ、こういうテイストが好きな方にはめっちゃ刺さると思います◎』(こっちん0623さん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆Bird Lab.住所 : 東京都目黒区青葉台1-25-6 JU JAPAN AOBADAI 5FTEL : 050-5596-2723

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

文:斎藤亜希

The post スパイ スの利いた焼鳥を体験! 「鳥しきICHIMON」初、モダン・フュージョンダイニング(東京・中目黒) first appeared on 食べログマガジン.