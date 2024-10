大人気ペンギンキャラクター同士が45周年をお祝い！「ピングー」「タキシードサム」コラボ

2025年に誕生45周年を迎えるスイス生まれの人気キャラクター「ピングー」と、2024年に誕生45周年を迎えたサンリオ人気キャラクターの「タキシードサム」のコラボレーションが実施されます。

「ピングー」「タキシードサム」コラボ

ソニー・クリエイティブプロダクツは、SCPがマスターライセンスを保有し、2025年に誕生45周年を迎えるスイス生まれの人気キャラクター「ピングー」と、2024年に誕生45周年を迎えたサンリオ人気キャラクターの「タキシードサム」のコラボレーションを実施。

■周年お祝い企画

ピングーは南極に住む小さなペンギンの男のコ。

タキシードサムは、南極のタキシードアイランドからやってきた、おしゃれなペンギンの男のコ。

2025年誕生45周年のピングーと、2024年誕生45周年のタキシードサム。

共通点が多い2人の出会いと誕生をお祝いするイラストで、今回コラボレーションが決定しました。

■コラボレーショングッズの発売

2024年11月13日(水)から京王百貨店新宿店で開催中のピングーのPOP UP STOREにてコラボレーショングッズが初登場!

税込2,000円以上購入でポストカード1枚をプレゼントします。

開催場所:京王百貨店 新宿店 7階 パイレーツ・ファクトリー・ギフツ

開催期間:2024年10月17日(木)〜2024年12月4日(水)

※コラボレーショングッズの発売は2024年11月13日(水)から順次発売

■「ピングー」とは

スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。

1980年に「ピングー」の原型となるテストフィルムが制作されてから2025年に45周年を迎えます。

1990年以降、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰り広げるあたたかでユーモアある物語は、世界中に人々に愛されています。

