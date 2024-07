米ニューヨーク州のネイルサロンに先月28日午後、飲酒運転の車が突っ込み4人が死亡、少なくとも9人が重軽傷を負う事故が発生した。当時の動画は今月11日、ネイルサロンのInstagramなどで公開され、「これは殺人」「重刑を!」などといった怒りの声が相次いだ。米ニュースメディア『Fox News』などが伝えている。先月28日午後4時半過ぎ、ニューヨーク州ロングアイランドのネイルサロン「ハワイ・ネイル&スパ(Hawaii Nail and Spa)」に、スティーヴン・シュワリー(Steven Schwally、64)が運転するSUV「シボレー・トラバース」が突っ込んだ。

この事故で、エミリア・レンハックさん(Emilia Rennhack、31)、ジャンカイ・チェンさん(Jiancai Chen、37)、ヤン・シューさん(Yan Xu、41)、メイジ・チャンさん(Meizi Zhang、40)の4人が死亡し、12歳の少女を含む9人(一部報道では10人とも)が病院に搬送された。このたび公開された動画では、スティーヴンが運転するSUVが交差点を走り抜け、宙を舞って加速しながらネイルサロンに突っ込む様子が捉えられており、サロンの中から悲痛な叫び声が聞こえる。SUVのスピードはかなりのもので、スティーヴンの罪状認否が行われた今月1日、地方検事補のアレクサンダー・ボップ氏(Alexander Bopp)はサフォーク郡裁判所で次のように述べていた。「現場はまるで爆弾が爆発したようだった。サロン内には怪我人があちこちに横たわっており、亡くなった4人のうちの2人はSUVの下から運び出さなければならなかった。」SUVは店の中央を破壊しながら突っ切り、建物の反対側まできてやっと停止したそうで、ある目撃者は「激しい爆発音を聞いた」と述べ、別の男性も「それはまるでガラスが割れるような音で、事故とは思えなかった。今までに聞いたことがない音だった」と証言している。カメラは金属が擦り合うような衝撃音の後、同じビルの別のドアから「いったい何が起きたの?」などと言いながら外に出てくる人々が映し出されていた。告訴状によると、スティーヴンは事故直後、目に生気がなく充血し、ろれつが回らず、酒臭かったそうで、警察の調べに対し「前夜に18杯(缶、瓶、グラスなのかについては触れず)のビールを飲んだ。飲むのを止めたのは午前3時(4時とも)だった」と述べたという。しかしながら1日の罪状認否では飲酒運転の容疑を否認し、現在は100万ドル(約1億5800万円)の保釈金が設定されて拘留されている。スティーヴンが飲酒運転で逮捕されるのはこれが初めてではなく、2013年3月25日には郵便ポストに突っ込み、執行猶予3年の判決が言い渡されていた。次回の出廷は19日に予定されており、さらに重い罪に問われる可能性が高いそうだ。なお亡くなったエミリアさんは、2018年からニューヨーク市警察の警察官として活躍し、昨年9月に結婚したばかりだった。事故に巻き込まれた日は非番で、同僚の結婚式に出席するため同ネイルサロンを訪れていたそうで、夫のカールさん(Carl)は1日、法廷で涙を流していたという。また事故から約2週間後、男きょうだいのジャンカイさんを亡くしたスティーブ・チェンさん(Steven Chen)は「これはただの飲酒運転ではない」と肩を震わせ、次のように語った。「この事故で、自分や家族にとっての人生はこれまでと同じではなくなってしまった。私は男きょうだいを亡くしただけではない。義理の女きょうだいウェン・ジュン(Wen Jun)も危険な状態が続いている。」さらにジャンカイさんの甥もInstagramに事故当時の動画を投稿し、「飲酒運転? それとも意図的な殺人?」と記してスティーヴンに対する重刑を求めており、今回の事故には次のようなコメントが寄せられた。「なんという悲劇。被害者よ、安らかに。」「この男は刑務所から出るべきではない。」「あのスピード! 信じられない。」「飲酒運転がなくならないのはなんとも悲しいこと。言いわけは通用しない。タクシーを呼べばいいことなのに。」「前夜に18杯のビールを飲んだことを認めながら、罪を認めないなんてどうかしている。」「事故を目の当たりにした(動画の)ジープの男性は手助けもせずに走り去ったのか?」「悲しい事故だ。」ちなみに同様の事故は米ミシガン州でも起きており、今年4月には飲酒運転の車が誕生日会の会場に突っ込み、招待されていた子供2人が死亡した。車を運転していた女の血中アルコール濃度は0.18%で、同州で車を運転する際の法定飲酒許容量である0.08%の2倍以上あったという。