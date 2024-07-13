2024Ç¯¤Î²Æ¤Ï¥³¥ì¤¬º£¤Ã¤Ý¡ª¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤ÈÈý¥á¥¤¥¯¤ÎÀµ²ò¥Ð¥é¥ó¥¹¥á¥¤¥¯

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

³§ÍÍ¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥ê¥¹¥È¤ÎSHIZUKA¤Ç¤¹¡ªËÜ³ÊÅª¤Ë½ë¤¯¤Ê¤ê²ÆËÜÈÖ¤Ç¤¹¤Í¡ªº£²ó¤Ï²Æ¤ÎÈý¡õ¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Î¥ª¥¹¥¹¥á°ìÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¢ö

¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é

­¡´Ý¤ß¤Î¤¢¤ëÈý¤è¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤è¤ê¤ÎÈý¤Ë

´Ý¤ß¤Î¤¢¤ëÈý¤Ï²¹¤«¤ß¤ä¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤°õ¾Ý¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤è¤ê¤ÎÈý¤ÏÑÛ¤È¤·¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ê°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£

²Æ¤ÏÎÃ¤·¤²¤Ë¸«¤¨¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤è¤ê¤ÎÈý¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡ª¤¿¤À¤·¡¢³ÑÅÙ¤¬¤Ä¤­¤¹¤®¤¿¤êÇ»¤¯ÉÁ¤­¤¹¤®¤ë¤È¥­¥Ä¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¼«Á³¤ÊÆ©¤±´¶¡¢³ÑÅÙ¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

»ÈÍÑ¥³¥¹¥á

¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¡¡¥³¥ó¥È¥¥¥¢¥ê¥ó¥° ¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡¡BR302
¥Ñ¥ê¥Ö¥í¥¦ ¥¹¥ê¥à¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¡¡01¥Ö¥é¥¦¥ó
¥·¥å¥¦¥¦¥¨¥à¥é¡¡¥¯¥· ¥Ö¥í¡¼¡¡¥Ð¡¼¥¬¥ó¥Ç¥£

­¢¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ï¤¹¤Ã¤ÈÌÜ¿¬Ä¹¤á¤Ë

¥é¥Ö¥é¥¤¥Ê¡¼¡¡¥ê¥­¥Ã¥É¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¡¡¥À¡¼¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó
¥ë¥Ê¥½¥ë¡¡¥¢¥¤¥«¥é¡¼¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¡23

¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ï¤¹¤Ã¤ÈÄ¹¤á¤ËÎ®¤¹¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÆþ¤ì¤ë¤ÈÎÃ¤·¤²¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡ª

¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤ÏÇö¤á¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÇÌÜ¿¬Â¦¤ËÇ»¤¤¿§Ì£¤òÆþ¤ì¤ÆÁ´ÂÎÅª¤ËÌÜ¤Î²£Éý¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Ë¡£

­£¥Þ¥¹¥«¥é¤âÌÜ¿¬¤Ë¤¹¤Ã¤ÈÎ®¤¹

¥Ç¥¸¥ã¥ô¥å¡¡¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×E¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯

¥Þ¥¹¥«¥é¤Ï¿¿¾å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹õÌÜ¾å¤«¤éÌÜ¿¬¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï²£¤Ë¤Ê¤¬¤¹¤è¤¦¤ËÅÉ¤ê¤Þ¤¹¡£

Á´ÂÎÅª¤Ë´Ý¤ß¤¬¤¢¤ê¿¿¾å¤Ë¾å¤¬¤ë¤Þ¤Ä¤²¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë´Ý¤ß¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯²£¤ËÎ®¤ì¤ë¤Þ¤Ä¤²¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£

º£²ó¤Ï²Æ¤ÎÎÃ¤·¤²¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌÜ¿¬¤ËÎ®¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¥Þ¥¹¥«¥é¤òÅÉ¤ê¤Þ¤¹¡ª

¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª