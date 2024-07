ヘンリー王子が、アフガニスタンでの戦闘で命を落としたNFL選手の名前を冠した賞を受賞することになった。これに対し選手の母親は「ショックを受けている」と述べ、「もっとふさわしい人物がいる」と怒りを露わにした。多くの人々も反発しており、受賞者の再考を求める嘆願書が主催者に提出されたという。ヘンリー王子が、7月11日(現地時間)に米ロサンゼルスのドルビー・シアターにて開催される第32回「ESPY賞(Excellence in Sports Performance Yearly Award)」で、「パット・ティルマン賞(Pat Tillman Award)」を受賞することが明らかになった。

米スポーツTVネットワーク「ESPN」が主催する同授賞式は、「米スポーツ界のアカデミー賞」と呼ばれており、過去1年間にわたってスポーツ界で活躍したアスリートを称えるものだ。「パット・ティルマン賞」は、プロアメリカンフットボールリーグ(NFL)のスター選手だったパット・ティルマンさんを称えるために創設された賞だ。パットさんは、2001年のアメリカ同時多発テロ事件をきっかけに大型契約を破棄し、2002年に米軍に入隊した後、イラクおよびアフガニスタンに派遣され、2004年4月に友軍の誤射により命を落とした。同賞はこれまでに不世出の英雄に贈られており、昨年は試合中に心停止を起こしたダマー・ハムリン選手に救命措置を施して蘇生させた、NFLチーム「バッファロー・ビルズ」のトレーニングスタッフに授与された。ESPNによると、ヘンリー王子は自身が設立した負傷軍人のための国際スポーツ大会「インヴィクタス・ゲーム」において、スポーツの力を通じて退役軍人のコミュニティにポジティブな影響を与えるというたゆまない努力をしたとして、今回の受賞が決定したという。しかし、王子の受賞は人々の反発を招いたようで、6月29日に受賞者の再考を求める嘆願書が提出された。嘆願書では「ヘンリー王子がこのような名誉ある賞を受けるのにふさわしいかどうかで、人々の間で論争が起きている」と主張し、こう続けている。「この賞の趣旨を反映しない人物に栄誉を授与することは、その価値を低下させ、パット・ティルマンの思い出を軽んじるものだ。」パットさんの母メアリーさんは英メディア『Daily Mail Online』の取材に対し、ヘンリー王子が受賞することへの怒りを露わにした。「ショックを受けています。彼らはなぜ、物議を醸したり、分裂を招くような人物を受賞者として選んだのでしょう。もっとふさわしい受賞者がいるじゃないですか。退役軍人のコミュニティで、彼らを支援するために素晴らしい活動をしている人々がいるんです。」「このような人達は、ヘンリー王子が持っているようなお金や資金、コネや特権などがありません。私はそのような人達が認められるべきだと感じています。」画像は『Invictus Games Foundation Instagram「“You have all summited your mountain.”」』『Pat Tillman Foundation Instagram「Happy Birthday, Pat.」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)